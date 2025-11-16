До конца 2026 года будет разработан строительный проект концертного зала Рижской филармонии, где разместят Латвийский национальный симфонический оркестр, Хор Латвийского радио и биг-бенд Латвийского радио. Адрес — улица Валдемара 5.

«Сияющий образ»

В девичестве этот объект именовался Домом партийно-политического просвещения при ЦК КПЛ, и выполнено оно было в стиле советского модернизма. Строительство здания закончили в 1982 году (архитекторы Юрис Гертманис и Валерий Кадирков), в его внешней отделке использованы розовый доломит и медная жесть.

На первом этаже здания находится конференц-зал площадью 1200 мест, на втором — балкон большого зала, малый зал, а также другие помещения, на третьем этаже — рабочие кабинеты. В 1999 — 2000 годах к дому конгрессов построили четырехэтажный объем.

Общество Mark arhitekti un Mailītis arhitekti, выигравшее международный конкурс эскизов, представило Комиссии Сейма по образованию, науке и культуре, свою задумку:

«Уважительно относясь к архитектурному наследию, предполагается его применить к новой функции акустического концертного зала, «открыть» исторический парк канала и сделать его доступной для всех частью общественного пространства города, открытым культурным центром. Новое культурное содержание отражается на волнистых стеклянных фасадах расширения здания. Как морские волны Балтики сверкают солнечным днем, превращаясь в перламутровый пасмурный вечер или приобретая серо-голубой оттенок, волнистые фасады филармонии также отражают небесный свет во всем его разнообразии, создавая возвышающийся и сияющий образ».

В филармонии предусмотрены три публичных зала — Большой (1300 мест + 110 на балконе), Малый (350) и мультифункциональный. На открытом для парка и города первом этаже предусмотрены билетные кассы, сувенирный магазин, кафе, ресторан, гардероб, помещение для мам с детьми, помещения для проведения мероприятий и выставок.

На верхних этажах общественной зоны - входы в залы, помещения для мероприятий, образования и общего творчества, детская зона и др. Входы в репетиционные и технические помещения для музыкантов будут со стороны ул. Вингротаю. Нынешние пристройки там — снесут. Германские акустики под руководством Майкла Вала уже разрабатывают звуковые решения для нового проекта, органистка Ивета Апкална занята работами по органу будущей Филармонии.

Приезжай на велосипеде

Еще важный аспект: «Основываясь на размещении здания в городском парке и доступном на окружающей территории обеспечении общественным транспортом и публичной инфраструктурой размещения авто, в рамках земельного участка проекта не предусмотрены автостоянки». На месте нынешнего подземного паркинга задумано... бомбоубежище. Зато у нового зала построят велосипедную стоянку на 157 двухколесных друзей человека.

В настоящее время известна лишь сумма работ по проектированию — 3,5 миллиона евро. Что же касается собственно строительства, то оно, вероятней всего, обойдется в не одну сотню миллионов. Хотя, кто его знает, что там будет с Родиной и с нами...