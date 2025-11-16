Baltijas balss logotype
В Риге на месте членов Компартии ЛССР соберут скрипачей и трубачей 1 4328

Наша Латвия
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Здание станет одной из архитектонических доминант Риги. Фото saeima.lv

Здание станет одной из архитектонических доминант Риги. Фото saeima.lv

До конца 2026 года будет разработан строительный проект концертного зала Рижской филармонии, где разместят Латвийский национальный симфонический оркестр, Хор Латвийского радио и биг-бенд Латвийского радио. Адрес — улица Валдемара 5.

«Сияющий образ»

В девичестве этот объект именовался Домом партийно-политического просвещения при ЦК КПЛ, и выполнено оно было в стиле советского модернизма. Строительство здания закончили в 1982 году (архитекторы Юрис Гертманис и Валерий Кадирков), в его внешней отделке использованы розовый доломит и медная жесть.

На первом этаже здания находится конференц-зал площадью 1200 мест, на втором — балкон большого зала, малый зал, а также другие помещения, на третьем этаже — рабочие кабинеты. В 1999 — 2000 годах к дому конгрессов построили четырехэтажный объем.

Общество Mark arhitekti un Mailītis arhitekti, выигравшее международный конкурс эскизов, представило Комиссии Сейма по образованию, науке и культуре, свою задумку:

«Уважительно относясь к архитектурному наследию, предполагается его применить к новой функции акустического концертного зала, «открыть» исторический парк канала и сделать его доступной для всех частью общественного пространства города, открытым культурным центром. Новое культурное содержание отражается на волнистых стеклянных фасадах расширения здания. Как морские волны Балтики сверкают солнечным днем, превращаясь в перламутровый пасмурный вечер или приобретая серо-голубой оттенок, волнистые фасады филармонии также отражают небесный свет во всем его разнообразии, создавая возвышающийся и сияющий образ».

В филармонии предусмотрены три публичных зала — Большой (1300 мест + 110 на балконе), Малый (350) и мультифункциональный. На открытом для парка и города первом этаже предусмотрены билетные кассы, сувенирный магазин, кафе, ресторан, гардероб, помещение для мам с детьми, помещения для проведения мероприятий и выставок.

На верхних этажах общественной зоны - входы в залы, помещения для мероприятий, образования и общего творчества, детская зона и др. Входы в репетиционные и технические помещения для музыкантов будут со стороны ул. Вингротаю. Нынешние пристройки там — снесут. Германские акустики под руководством Майкла Вала уже разрабатывают звуковые решения для нового проекта, органистка Ивета Апкална занята работами по органу будущей Филармонии.

Приезжай на велосипеде

Еще важный аспект: «Основываясь на размещении здания в городском парке и доступном на окружающей территории обеспечении общественным транспортом и публичной инфраструктурой размещения авто, в рамках земельного участка проекта не предусмотрены автостоянки». На месте нынешнего подземного паркинга задумано... бомбоубежище. Зато у нового зала построят велосипедную стоянку на 157 двухколесных друзей человека.

В настоящее время известна лишь сумма работ по проектированию — 3,5 миллиона евро. Что же касается собственно строительства, то оно, вероятней всего, обойдется в не одну сотню миллионов. Хотя, кто его знает, что там будет с Родиной и с нами...


#Рига #Латвия #строительство #культура #музыка #проекты #архитектура #музыканты
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го ноября

    Хотя, кто его знает, что там будет с Родиной и с нами... -- Достаточно глубокая и вполне рациональная мысль однако! Что будет с нами известно каждому по делаем его, а вот что с Родиной будет?

    42
    3

