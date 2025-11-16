Baltijas balss logotype
Ночь принесёт снег, а понедельник - сырую и скользкую погоду по всей Латвии 0 448

Наша Латвия
Дата публикации: 16.11.2025
LETA
Изображение к статье: Ночь принесёт снег, а понедельник - сырую и скользкую погоду по всей Латвии

Предстоящая ночь в Латвии обещает быть пасмурной и прохладной. Как сообщает LETA со ссылкой на Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, в северо-восточных районах сначала пройдёт дождь и мокрый снег, а ближе к полуночи обширная зона снеговых облаков накроет юго-восток страны. Местами снег ляжет слоем до 3–5 сантиметров и может создать ледяную корку на дорогах.

Ветер ожидается слабый или умеренный, южных направлений. Температура ночью - от −2 до +2 градусов. На западе Латвии к утру возможен туман.

В Риге ночь начнётся с частичной облачности, но небо постепенно затянет, при этом осадков синоптики не прогнозируют. Южный ветер будет слабым, а температура опустится примерно до нуля.

Понедельник останется пасмурным и сыроватым

Днём над страной сохранится облачность, хотя местами возможны краткие прояснения. Во многих регионах пройдёт дождь или мокрый снег, а на отдельных участках дорог - гололёд.

Ветер днём - слабый или умеренный южный, но в прибрежных районах он сменится западным и северо-западным, усиливаясь порывами до 15–18 м/с.

Температура днём будет держаться в пределах 0…+5 градусов, а у моря может подняться до +7.

В Риге понедельник тоже пройдёт под серым небом. Ближе к вечеру возможны кратковременный дождь и мокрый снег. Южный ветер останется умеренным, а воздух прогреется до +2…+3 градусов.

Читайте нас также:
#погода #ветер #Латвия #снег #гололед #дождь #температура #туман
Оставить комментарий

Видео