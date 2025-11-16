В понедельник в Латвии по-прежнему будет сыро и во многих местах ожидаются осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью небо будет преимущественно затянуто облаками. В первой половине ночи дождь и мокрый снег пройдут в основном в некоторых северо-восточных районах, а к середине ночи юго-восток Латвии начнет пересекать обширная зона снежных облаков и местами образуется снежный покров толщиной 3-5 см. На отдельных участках дорогах образуется гололед.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха составит -2...+2 градуса. Во второй половине ночи местами на западе сформируется туман.

В столице ночь начнется с частично облачной погоды, небо постепенно будет все больше затягивать облаками, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер, минимальная температура воздуха будет около нуля. Днем в Латвии прогнозируется пасмурная погода, однако местами небо прояснится. Во многих местах выпадут осадки - дождь и мокрый снег. На отдельных участках дорог возможен гололед.

Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, на морском побережье - умеренный западный, северо-западный, который во второй половине дня в порывах усилится до 15-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов, а местами на морском побережье воздух прогреется до +7 градусов.

В Риге днем будет преимущественно облачно, после обеда ожидаются кратковременный дождь и мокрый снег. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +2... +3 градусов.