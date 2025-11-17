Baltijas balss logotype
Понедельник - выходной! Переносы рабочих дней становятся нормой, но кому это вообще нужно?

Наша Латвия
Дата публикации: 17.11.2025
LSM.LV
Изображение к статье: Понедельник - выходной! Переносы рабочих дней становятся нормой, но кому это вообще нужно?

На прошлой неделе у многих работающих было шесть рабочих дней подряд. Зато понедельник, 17 ноября, у них будет выходным. Уже известно, что в следующем году также будут два перенесённых рабочих дня. Каковы преимущества и риски переноса рабочих дней?

После субботы 8 ноября, которая была объявлена рабочей, в социальных сетях появилось множество записей, авторы которых признавались, что работать шесть дней подряд — тяжело, пишет Otkrito.lv. Ученики тоже были недовольны занятиями в субботу. Однако в Министерстве благосостояния, которое отвечает за перенос рабочих дней, сообщили, что не получали жалоб на изменённый календарь рабочих и выходных дней. Представитель министерства Эгил Зариньш подчеркнул, что обязательными перенесённые рабочие дни являются только для государственных учреждений, сообщает LSM.lv.

«Кабинет министров не может указывать частному сектору, когда ему работать. Для муниципальных учреждений это тоже рекомендация. Но, будем объективны — сомнений нет, что большинство, особенно не частные структуры, адаптируются и придерживаются этой рекомендации», — сказал представитель министерства.

Например, школы, учреждённые самоуправлениями или частные, могли бы работать по обычному календарю. Но в большинстве случаев муниципальные учреждения отражают практику госуправления и следуют тем же правилам, отметил Зариньш.

Объясняя причины переноса рабочих дней, он сказал: «Иногда, если не переносить, получается хуже. Например, выходные — суббота и воскресенье — затем один рабочий день, а потом Лиго и Янов день. Людям пришлось бы специально возвращаться ради одного рабочего дня. Это создаёт нагрузку на инфраструктуру, риски на дорогах, путаницу. Поэтому практичнее перенести этот один рабочий день».

Член правления Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Янис Лиелпетерис отметил, что перенесённые рабочие дни менее продуктивны, но и одиночный рабочий день между выходными тоже был бы не слишком эффективным.

Предприниматели учитывают рекомендации правительства о переносе рабочих дней, если это позволяет специфика деятельности.

«В первую очередь — те предприятия, чья работа тесно связана с государственными учреждениями. Если приходится часто контактировать с госструктурами, такие компании ориентируются на график государственного сектора и адаптируют свою работу под него. Но есть и те предприятия, которые работают автономно, и для них главное — не календарь государственных учреждений, а доступность клиентов», — пояснил представитель LTRK.

Например, магазины обычно не меняют график или меняют его минимально, так как основной поток клиентов — именно в выходные. На решения правительства о переносе рабочих дней не обращают внимания те предприятия, которые работают на международном рынке — на их клиентов и партнёров латвийские праздники не влияют. LTRK считает, что переносов праздничных и рабочих дней стало слишком много. Говорить о влиянии переноса рабочих дней на экономику Лиелпетерис затруднился, однако влияние, по его словам, безусловно есть. Он предлагает в один из годов вовсе не переносить рабочие дни и затем сравнить эффект.

Но не только частный бизнес иногда работает по обычному календарю. Рижская Восточная клиническая университетская больница предоставляет плановые амбулаторные услуги без учёта переноса рабочих дней. Поэтому поликлиника 8 ноября не работала, а завтра будет работать как в любой другой понедельник.

В больнице пояснили, что пациенты записываются на визиты иногда за год вперёд. Перенос рабочего дня создавал бы путаницу, отменённые приёмы, более длинные очереди и серьёзные неудобства. Директор по уходу Инесе Будзила отметила, что стационар и администрация обычно тоже не учитывают перенесённые выходные. «Чтобы обеспечить пациенту услугу, всем действительно нужно работать согласованно. Мы не можем оставить пациентов без лекарств на четыре–пять дней или не реагировать на неотложные ситуации. Если кто-то в этот момент отдыхает, мы просто не сможем выполнять работу», — сказала Будзила.

Известно, что в 2026 году перенесёнными рабочими днями станут 2 января и 22 июня.

#работа #бизнес #выходные #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го ноября

    Если кто-то обижается что, шесть дней подряд работать тяжело, значит бить такого раба плетью, иначе совсем распустится!

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го ноября

    Людям пришлось бы специально возвращаться ради одного рабочего дня. -- Ну конечно, после повального пьянства и ползания на карачках по лесу в поисках цветов папоротника, возвращаться на работу на один день - это ТО ещё "удовольствие".

