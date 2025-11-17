В понедельник, 17 ноября, рижский общественный транспорт будет курсировать по графику выходных дней, сообщили в компании "Rīgas satiksme".

После 18:00 возможны временные перебои в движении по набережной 11 Ноября, а автобусы 12-го маршрута вечером будут курсировать по окружной дороге.

Автостоянки будут работать как по субботам. Соответственно, в тарифных зонах A, B, C и D за парковку нужно будет платить с 9 до 17 часов, а в тарифной зоне R - с 6 до 24 часов.

Исключение составляет подземная стоянка на ул. К. Валдемара, 5 а, где за парковку автомобиля нужно платить в соответствии с действующими тарифами.