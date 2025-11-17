Baltijas balss logotype
Синоптики предупредили, к чему готовиться на новой неделе 0 5305

Наша Латвия
Дата публикации: 17.11.2025
LETA
Изображение к статье: Синоптики предупредили, к чему готовиться на новой неделе

В предстоящую неделю государственных праздников в Латвии ожидается пасмурная и богатая на осадки погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В начале недели сохранится влияние циклонов, поэтому в Латвии будет преимущественно облачно и сыро: часто ожидаются дожди и мокрый снег, а на востоке страны местами образуется невысокий снежный покров.

Ночью температура будет держаться около нуля, местами на дорогах образуется гололед, а днем будет чуть теплее, особенно на побережье. В прибрежных районах порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

В понедельник будет облачно, лишь местами возможны прояснения. Во многих районах ожидаются осадки - в основном дождь и мокрый снег. В восточных регионах возможен снег, в отдельных местах ночью образуется снежный покров толщиной 3-5 см.

Ночью температура опустится до -2…+2 градусов, днем - поднимется до 0…+5 градусов, на побережье - до +7 градусов.

В День провозглашения Латвийской Республики сохранится облачная погода, но иногда сквозь облака будет выглядывать солнце. В большинстве районов ожидаются кратковременные осадки - в основном мокрый снег и дождь, на западе возможны локальные грозы. Отдельные участки дорог обледенеют.

Во вторник будет дуть умеренный и местами сильный западный, юго-западный ветер, на побережье с порывами до 15-18 м/с. Ночью температура опустится до -1…+3 градусов, днем потеплеет до +1…+6 градусов.

В среду также ожидается пасмурная погода. Временами возможны осадки - мокрый снег и дождь, на востоке местами образуется снежный покров толщиной 2-4 см. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Ночью температура опустится до -2…-3 градусов, но на побережье будет теплее - в пределах +1…+4 градусов. Днем температура составит +1…+5 градусов.

Во второй половине недели погода существенно не изменится: сохранятся облачность, осадки и переменная температура, которая местами на северо-востоке может опускаться ниже нуля и днем.

Ночью продолжатся слабые заморозки, лишь местами столбики термометров не опустятся ниже нуля. Днем в большинстве районов температура будет превышать нулевую отметку, кроме Видземе, где местами слабые морозы не отступят и днем.

Читайте нас также:
#погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #гололед #дождь #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео