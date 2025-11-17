Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что украинская армия после потенциального завершения войны с РФ сможет помогать сдерживать российскую угрозу на восточных границах ЕС, пишет Politico.

По его словам, если война в Украине будет прекращена мирным соглашением, украинские военные могут помогать защищать от России восточные границы ЕС.

"Было бы хорошо, если бы проверенная в боях украинская армия после установления мира в Украине присутствовала во всех приграничных странах, начиная с Балтийского региона вместе с немецкой бригадой и ротационными американскими батальонами", — сказал Кубилюс.

Официальная Рига пока не прокомментировала идею высокопоставленного литовца о вводе украинских войск на территорию Латвийской Республики.

Время подумать есть. Журналисты Politico отметили, что сейчас эта перспектива остается отдаленной, поскольку президент РФ Владимир Путин не проявляет заинтересованности в компромиссе. При этом в Politico пишут, что украинские военные являются самыми опытными в Европе и могли бы стать неоценимыми союзниками, хотя перспективы принятия Украины в Североатлантический альянс (НАТО) исчезли из-за сопротивления США и других союзников.

Кубилюс также подчеркнул, что развертывание украинских военных не подорвет отправку в Литву бронетанковой бригады из Германии, присутствие американских войск в регионе и положение о совместной обороне согласно статье 5 Соглашения НАТО.

Кроме того, комиссар Кубилюс спрогнозировал время нападения российских дивизий на территорию Латвии, Литвы и Эстонии.