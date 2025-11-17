Baltijas balss logotype
В Латвию предложили ввести войска Украины – чтобы защищаться от России 22 13759

Наша Латвия
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвию предложили ввести войска Украины – чтобы защищаться от России

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что украинская армия после потенциального завершения войны с РФ сможет помогать сдерживать российскую угрозу на восточных границах ЕС, пишет Politico.

По его словам, если война в Украине будет прекращена мирным соглашением, украинские военные могут помогать защищать от России восточные границы ЕС.

"Было бы хорошо, если бы проверенная в боях украинская армия после установления мира в Украине присутствовала во всех приграничных странах, начиная с Балтийского региона вместе с немецкой бригадой и ротационными американскими батальонами", — сказал Кубилюс.

Официальная Рига пока не прокомментировала идею высокопоставленного литовца о вводе украинских войск на территорию Латвийской Республики.

Время подумать есть. Журналисты Politico отметили, что сейчас эта перспектива остается отдаленной, поскольку президент РФ Владимир Путин не проявляет заинтересованности в компромиссе. При этом в Politico пишут, что украинские военные являются самыми опытными в Европе и могли бы стать неоценимыми союзниками, хотя перспективы принятия Украины в Североатлантический альянс (НАТО) исчезли из-за сопротивления США и других союзников.

Кубилюс также подчеркнул, что развертывание украинских военных не подорвет отправку в Литву бронетанковой бригады из Германии, присутствие американских войск в регионе и положение о совместной обороне согласно статье 5 Соглашения НАТО.

Кроме того, комиссар Кубилюс спрогнозировал время нападения российских дивизий на территорию Латвии, Литвы и Эстонии.

#НАТО #Эстония #Литва #Украина #Латвия #Европа #оборона #Россия #политика
(22)
  • bt
    bory tschist
    17-го ноября

    _ это означает, что в европейской Латвии сократится число почитателей фашиста-путина
    ну-ка вспомнитe как говорили хороший… – когда мёртвый(!) и это – именно о нём! (мне шёл 6-ой год, когда сдох палач-cталин, я видел истерикy его "поклонников", и позже, после "развенчания" его культа личности, – эти же suki в один голос – чуть ли не орали: "мы давно замечали за ним, что он – сумасшедший идиот и убийца" _ точно так будет и на этот раз но поддерживающee сво быдло должно будет – раз и навсегда покинуть Балтийские Cтраны EC

    5
    98
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    18-го ноября

    В твоём почтенном 78-летии пора уже думать о вечном, а ты тут зловоние распространяешь. Плохо сохранился - вон запах какой...

    12
    1
  • AE
    Alex Evi
    17-го ноября

    Автор статьи очередной параноидальный еретик язычник !!!

    71
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го ноября

    Кстати, раз уж речь зашла об Украине: так много написано про украинскую армию - и ни полслова о коррупционной афёре с Миндичем, Умеровым и прочей гопОтой. Все газеты мира пишут, а ВВ посчитала эту новость мелкой и незначительной?

    115
    3
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Мимо проходил
    17-го ноября

    Про такое здеся низ-зя ! За такое будет ат-ата !

    59
    2
  • Д
    Дед
    17-го ноября

    Путин сказал, что будет демилитаризация. Значит, что украинской армии не будет. Я почему то верю Путину, больше, чем этим мудо...звонам, потому думаю, проблемы не будет, по причине отсутствия армии Украины.

    89
    5
  • 17-го ноября

    как они защитят латвию если не могут защитить свою родную страну?

    105
    3
  • полосатый конь
    полосатый конь
    17-го ноября

    Шиза косит наши ряды, товарищи журнализды ! Необходимо в срочном порядке построить завод по производству галоперидола ! А иначе бяда. ))))

    90
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го ноября

    ГЕНИАЛЬНО! Мало того, что беженцев на плечи пенсионеров и инвалидов посадили, так теперь ещё и этих голодранцев?

    157
    2
  • lo gos
    lo gos
    17-го ноября

    Не, пускай лучше в Германию сразу едут, xe

    116
    3
  • З
    Злой
    17-го ноября

    Войска погибшей страны?

    131
    4
  • Д
    Добрый
    Злой
    17-го ноября

    Ты хоть раз в году трезвый бываешь?

    9
    67
  • З
    Злой
    Злой
    17-го ноября

    Бб- вы идиоты!

    54
    2
  • З
    Злой
    Злой
    17-го ноября

    Добрый, я не пью, в отличие от тебя и сотрудников бб.лв

    49
    3
  • З
    Злой
    Злой
    17-го ноября

    Добрый- ты и тебе подобные проиграют, нет шансов, вы просто смешные!

    36
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го ноября

    Феерический по идиотизму план. Впрочем, он выдвинут еврокомиссаром - а значит, должен быть идиотским по определению. Вменяемых в Еврокомиссии не осталось.

    152
    2
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    17-го ноября

    Посмотри на себя в зеркало.Да ,на тебя смотрит то самое,кем ты называешь журналистов ВВ.От алголизма,дружок,пора лечиться.

    5
    66
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    17-го ноября

    Хотел отправить Злому,отправил по ошибке тебе.Извини

    5
    32
  • З
    Злой
    17-го ноября

    В том что пишет бб, вы сумасшедшие или дебилы на всю голову?

    74
    5
  • Д
    Добрый
    Злой
    17-го ноября

    Ты оскорбляешь постоянно журналистов ВВ.На месте ВВ я бы давно тебя заблокировал

    5
    48
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    17-го ноября

    А ведь частично Злой прав. Ставить материал, явно "содранный" откуда-то без указания источника - крайне дурной тон даже для журналистов, ленящихся перечитать статью после автопереводчика и делающих ошибки даже в заголовках (типа "квартира осталась от бабушкЕ").

    42
    1
  • JB
    Janis Berzin
    17-го ноября

    Те кто сейчас подыхают в окопах Украины мечтают вместо дембеля поехать послужить в Прибалтике, тем более там сдохнуть? Сказочный долбо*б!

    128
    3
Читать все комментарии

Видео