«Мы провели последнее мирное лето»: еврокомиссар и министр рассказали, когда Россия нападет на страны Балтии

В мире
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия готовится к войне.

Латвия готовится к войне.

ФОТО: LETA

Президент РФ Владимир Путин может дать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет. Это в лучшем случае. В худшем — война начнется в следующем году.

Если Россия захватит Нарву...

Одной из наиболее вероятных целей России могут стать государства Балтии. Об этом заявил европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс на конференции в Вильнюсе 17 ноября.

Путин может напасть на одно из государств Балтии в течение 2-4 лет, уточнил еврокомиссар. "Важнейшие вопросы для Европейского Союза и для НАТО – как защитить Балтию и чему научиться от Украины", – подчеркнул Кубилюс.

Он добавил, что в таком случае балтийские государства могут стать "одной из самых вероятных целей новой кремлевской агрессии".

"Это будет агрессия также против всего НАТО и против всего Европейского Союза. Я хотел бы напомнить о недавно вышедшей книге "If Russia Wins: A Scenario" Карло Масалы, хорошо известного немецкого аналитика и профессора университета Бундесвера, представляющей угрожающий сценарий, в котором НАТО не смогло договориться о том, как реагировать, когда эстонская Нарва была оккупирована. Я не хочу подробно останавливаться на этом сценарии Карло Масалы, но защита Балтии означает готовность к различным сценариям", – подчеркнул еврокомиссар.

Отметим, что Кубилюс не первый раз рассказывает о скорой военй с Россией.

"Мы провели последнее мирное лето"

В ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», – поделился прогнозами министр обороны.

Писториус добавил, что вооруженные силы стран НАТО необходимо еще лучше оснастить для возможных боевых действий против России. Берлин также будет постепенно формировать резерв из бывших призывников.

А что Латвия?

Как сообщал bb.lv, командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс ответил на вопрос о возможной военной угрозе Латвии со стороны России.

"Россия может напасть хоть сегодня вечером... С уверенностью могу сказать, что мы готовы воевать - мы изучили и разыграли на учениях различные сценарии...

Понятно, что Россия вечером не нападет с помощью двух дивизий, поскольку их надо еще как-то доставить на границу. Но Россия может напасть иначе - при помощи пилотируемых или беспилотных воздушных судов... Может совершить кибернападение, нападение в информационном пространстве, акты саботажа...

Вид нападения может отличаться, но мы готовимся и постоянно пересматриваем свои планы", - заявил командующий Латвийской армией.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(21)
  • А
    Андрей
    18-го ноября

    Невольно вспоминается анекдот про садиста и мазохиста:

    • Мазохист: Помучай меня, помучай меня!
    • Садист: Не буду!
    27
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го ноября

    Каким бы острым не был кинжал, он абсолютно беспомощен между молотом и наковальней.

    26
    1
  • lo gos
    lo gos
    17-го ноября

    Эти пидорасы явно что-то замыслили.

    42
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    17-го ноября

    ФонДерШвайн + ПиЗдориус = ПОЖИЗНЕННАЯ ТЮРЬМА!

    67
    4
  • JB
    Janis Berzin
    17-го ноября

    Господа начальники из Брюсселя, Берлина решили людишек на фарш отправить? Сами отсидятся в тёплых, уютных бункерах и внезапно, как всегда, ещё больше разбогатеют на чужих смертях?

    137
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го ноября

    Россия просто спешит и падает, напасть на нас для того, чтобы взять на себя наши долги!

    154
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    17-го ноября

    Не волнуйтесь ! Ни чего такого не произойдет ! Это просто такая особенность латышского языка. Точка, в конце предложения означает "Дайте ещё денег !" ))))

    149
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го ноября

    Судя по размаху фантазий и истерики, Зеленский наконец-то перестал жадничать и теперь делится волшебным порошком не только с Макроном и Стармером, но и с этими... деятелями.

    142
    1
  • Е
    Ехидный
    17-го ноября

    как ни читай стать - хоть вдоль ,хоть поперек , а смысл один - всебудет дорожать !!! и отопление , и газ ,и злектриба , и продукты - на войну нужны деньги !!!!!!!!!

    142
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Ехидный
    17-го ноября

    Один "европейский лидер" с усиками щёточкой всего 80-90 лет назад уже верещал "Пушки вместо масла!"...

    93
    1
  • З
    Злой
    17-го ноября

    Я не понимаю, этот человек вообще смотрел на карту, сравнивал площадь России и латвии, сравнивал население, человеческие ресурсы???? О чём может идти речь, лично я не самоубийца, вы там сами, т.н. главнокомандующие играйте в свои игры!

    129
    1
  • Л
    Латтоптун
    17-го ноября

    Писал бы уже сразу: " Готовьте денежки, мы будем постоянно поднимать вам налоги, под предлогом усиления безопасности наших государств. Мы с вас 3 шкуры драть будем, а вы говорите нам спасибо, что война всё никак не начнётся".

    146
    3
  • З
    Злой
    Латтоптун
    17-го ноября

    А рожа у них не треснет?

    85
    2
  • З
    Злой
    17-го ноября

    Прикольно, наш командующий забыл упомянуть что Россия может вообще ничего не доставлять и не пригонять, а просто сровнять здесь всё с помощью ракет, с корабля, который спокойно показывается на волнах, ну скажем, Каспийского моря.

    109
    1
  • З
    Злой
    Злой
    17-го ноября

    .....с корабля, который спокойно покачивается на волнах Каспийского моря....

    59
    1
  • З
    Злой
    17-го ноября

    Кажется слова нападать несколько преувеличено, учитывая разницу в количестве населения ,а вообще повторюсь- паранойя!

    101
    1
  • A
    Aleks
    17-го ноября

    Хоть бы как то корректировали свои заявления...То Путин ещё три -4 года будет воевать на Украине,то Путин нападет уже завтра на страны Балтии,то Путин нападет в 2028,,,то в 2030... Хоть бы говорили одно и тоже,а то уже смешно...На Украине то народа не хватает ,чтобы воевать,потому как тех,кто готов воевать за деньги ,становится все меньше меньше,а напасть срочнмками...Вот тогда писец Шеломову точно...😈👽🔯

    71
    7
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го ноября

    пора собирать чемоданы и валить на историческую родину в Швецию

    72
    7
  • JB
    Janis Berzin
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го ноября

    Вали! Скатертью по жопе!

    13
    44
  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го ноября

    Смерш.Твоя историческая родина-магадан.Там и сиди дальше

    3
    48
  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го ноября

    Ты по себе не суди. Какой тебе ещё порошок?Ты и без порошка похлеще любого под порошком

    4
    41
Читать все комментарии

