Президент РФ Владимир Путин может дать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет. Это в лучшем случае. В худшем — война начнется в следующем году.

Если Россия захватит Нарву...

Одной из наиболее вероятных целей России могут стать государства Балтии. Об этом заявил европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс на конференции в Вильнюсе 17 ноября.

Путин может напасть на одно из государств Балтии в течение 2-4 лет, уточнил еврокомиссар. "Важнейшие вопросы для Европейского Союза и для НАТО – как защитить Балтию и чему научиться от Украины", – подчеркнул Кубилюс.

Он добавил, что в таком случае балтийские государства могут стать "одной из самых вероятных целей новой кремлевской агрессии".

"Это будет агрессия также против всего НАТО и против всего Европейского Союза. Я хотел бы напомнить о недавно вышедшей книге "If Russia Wins: A Scenario" Карло Масалы, хорошо известного немецкого аналитика и профессора университета Бундесвера, представляющей угрожающий сценарий, в котором НАТО не смогло договориться о том, как реагировать, когда эстонская Нарва была оккупирована. Я не хочу подробно останавливаться на этом сценарии Карло Масалы, но защита Балтии означает готовность к различным сценариям", – подчеркнул еврокомиссар.

Отметим, что Кубилюс не первый раз рассказывает о скорой военй с Россией.

"Мы провели последнее мирное лето"

В ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», – поделился прогнозами министр обороны.

Писториус добавил, что вооруженные силы стран НАТО необходимо еще лучше оснастить для возможных боевых действий против России. Берлин также будет постепенно формировать резерв из бывших призывников.

А что Латвия?

Как сообщал bb.lv, командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс ответил на вопрос о возможной военной угрозе Латвии со стороны России.

"Россия может напасть хоть сегодня вечером... С уверенностью могу сказать, что мы готовы воевать - мы изучили и разыграли на учениях различные сценарии...

Понятно, что Россия вечером не нападет с помощью двух дивизий, поскольку их надо еще как-то доставить на границу. Но Россия может напасть иначе - при помощи пилотируемых или беспилотных воздушных судов... Может совершить кибернападение, нападение в информационном пространстве, акты саботажа...

Вид нападения может отличаться, но мы готовимся и постоянно пересматриваем свои планы", - заявил командующий Латвийской армией.