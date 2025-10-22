Baltijas balss logotype
Комиссар ЕС по обороне Кубилюс считает возможной агрессию России в 2028-30 гг. 1 120

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ответственный за оборону Евросоюза - справа от своих военных.

Ответственный за оборону Евросоюза - справа от своих военных.

Бывший премьер-министр Литвы отказался назвать страны, на которые может напасть Кремль.

Андрюс Кубилюс — консервативный литовский политик. Он был премьер-министром страны в 1999—2000 и в 2008—2012 годах, а также долгое время был депутатом Сейма и представлял Литву в Европарламенте. Сейчас он занимает пост комиссара ЕС по вопросам обороны и космоса, и эта должность заставляет его крайне серьезно относиться к угрозам России о возможной войне России со странами НАТО на территории Европы. Интервью с ним публикует Current Time.

— Недавно польские СМИ процитировали ваше заявление об имеющейся у вас информации, что Россия обсуждает нападение на одну из стран НАТО. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

— Я сам цитировал СМИ. До этого они в мае или июне 2025 года сообщали, что немецкая разведка, точнее глава этой разведслужбы, публично заявил о наличии доказательств того, что в Кремле обсуждаются возможности военной агрессии или так называемой "проверки" 5-й статьи НАТО где-то в соседних с Россией регионах.

Я доверяю разведке, особенно немецкой. Но решит ли Россия что-то предпринять или не решит — пока мы не можем сказать. В любом случае, нам нужно серьезно отнестись к этим сообщениям и подготовиться к обороне. Это наша повестка дня, повестка обороноспособности до 2030 года. Потому что, как сообщает разведка, Россия может быть готова "проверить" нас к 2030 году.

— Но никаких подробностей, какие страны, в какой форме и так далее может атаковать Россия, у вас пока нет?

— Подробней нет. Для меня было важно увидеть, будут ли какие-то различия в докладах немецких спецслужб. В прошлом году немецкая разведка первой стала публично заявлять о том, что Россия может быть готова "проверить" нас в течение следующих трех или пяти лет. А в мае-июне этого года та же немецкая разведка представила дополнительные аргументы, подтверждающие наличие у них таких доказательств. То есть это не просто прогноз, а доказательства того, что Кремль планирует что-то предпринять или обсуждает такие планы. Так что это серьезное заявление.

— Мы нередко слышим, что западные страны и НАТО должны отвечать на провокационные действия России. Потому что единственный язык, который понимает Кремль – это язык силы. Считаете ли вы, что ответы Европы на ситуацию с дронами в Польше и события в Балтийском море были равносильными?

— Прежде всего, мы должны быть готовы защищаться от подобных провокаций. И некоторые эти провокации показали, что у нас не хватает возможностей для защиты от беспилотников. У нас нет надлежащих систем обнаружения. Латвия в этом отношении – лидер в создании новых возможностей.

Также нам не хватает возможностей уничтожать беспилотники, даже если мы их обнаружим. Это первое.

Во-вторых, нам, безусловно, нужно гораздо более детально рассмотреть, как мы можем отвечать на эти провокации политически. Недостаточно просто заявить о нашей обеспокоенности или глубокой озабоченности, как мы иногда делаем. Я вижу, что дискуссии продвигаются вперед – чтобы демонстрировать более сильные ответы на любые российские провокации.

На прошлой неделе Европарламент принял очень важную резолюцию с очень жесткими формулировками по этому вопросу. Я готов работать с Европарламентом в поисках новых идей и новых возможностей. Одним из ответов на любую провокацию, и я все время это повторяю, должна быть еще бОльшая поддержка Украины. Военная поддержка, включая обеспечение Киеву возможностей для глубоких ударов по России.

— Учитывая, что вы хорошо знакомы с ситуацией в Балтии, возможно, вы можете сказать более конкретно: какие шаги, с вашей точки зрения, необходимо предпринять в Балтийском регионе, например, в течение ближайшего года? Шаги, которые критически важны.

— Страны Балтийского региона вместе с Польшей являются лидерами, актуализирующими этот вопрос и уже приступившими к созданию так называемой Балтийской линии обороны. Теперь это называется "Восточный страж" (сеть укреплений на границе с Россией — ред.). Это реальные действия по созданию прежде всего того, что называется "наземной стеной" – всевозможные антимобильные или контрмобильные меры. Противотанковые траншеи, "зубы дракона" и так далее.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

    Aleks
    22-го октября

    Литовский шабес гой четко обозначил,что воровать на обороне ,прикрываясь подыгрывающим Вовой , будут ещё 5 лет,а дальше ....как карта ляжет.Но если сионисты ещё будут рулить,то карта в мире ляжет очень плохо для всех людей 👽🔯😈

