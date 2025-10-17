Baltijas balss logotype
«Мы готовы воевать. Хоть сегодня вечером» - командующий Латвийской армией

Наша Латвия
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Мы готовы воевать. Хоть сегодня вечером» - командующий Латвийской армией

Командир Национальных вооруженных сил оценил возможности наших военных.

Командир Национальных вооруженных сил Каспарс Пуданс в интервью ТВ-24 ответил на вопрос о возможной военной угрозе Латвии со стороны России.

"Россия может напасть хоть сегодня вечером... С уверенностью могу сказать, что мы готовы воевать - мы изучили и разыграли на учениях различные сценарии...

Понятно, что Россия вечером не нападет с помощью двух дивизий, поскольку их надо еще как-то доставить на границу. Но Россия может напасть иначе - при помощи пилотируемых или беспилотных воздушных судов... Может совершить кибернападение, нападение в информационном пространстве, акты саботажа...

Вид нападения может отличаться, но мы готовимся и постоянно пересматриваем свои планы", - заявил шеф латвийской армии.

Оставить комментарий

(21)
  • ФФ
    Федул Федулов
    18-го октября

    При любом исходе войны от Латвии мало что останется во всех смыслах, и логично, что она в своих интересах должна быть главным миротворцем, а она собирается воевать сегодня вечером... Ну да, это если логично....

    1
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    18-го октября

    При любом исходе войны от Латвии мало что останется во всех смыслах, и логично, что она в своих интересах должна быть главным миротворцем, а она собирается воевать сегодня вечером... Ну да, это если логично....

    0
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го октября

    Если от страха долго держать язык в заднице, то есть вероятность, что скоро ею же начнёшь думать!

    16
    2
  • П
    Процион
    18-го октября

    Правильно сказано: мы готовы воевать! Народ Латвии в едином порыве бросится защищать от супостата запредельные тарифы на электричество, газ, на отопление, на воду-канализацию, на вывоз мусора. Наш пенсии ниже прожиточного минимума — народное достояние, никому не позволим их изменить. Руки прочь от нашей платной медицины, платной скорой помощи, от недоступной по ценам стоматологии! Не позволим разблокировать заблокированные референдумы. Воспротивимся намерениям вернуть для детишек-нелатышей обучение на родном языке. Правящие дельцы-миллионеры с пяти- шестизначными зарплатами — наша гордость! Как видите, народу Латвии есть что защищать и за что воевать.

    76
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    Процион
    18-го октября

    👍

    15
    1
  • Д
    Дед
    Процион
    18-го октября

    А также депортации и лишение пенсий и собственности людей, который всю жизнь отработали в Латвии и отплатили налоги, готовность правящих лишить пенсий людей, которые сейчас работают, сделав пенсию со 100 лет. Спим и видим, как защитить этот режим.

    2
    1
  • VS
    Vad Sorry
    18-го октября

    Мы готовы воевать,,он на наркотиках??? Или у него мозги совсем от пропаганды расплавились??

    28
    1
  • A
    Aleks
    18-го октября

    Каждый на значимых госпостах играет свою роль и совсем не ради Латвии.Марионетки,поставленные колонизаторами поют то,что им скажут и за это получают печенюжки в хорошем денежном эквиваленте,прекрасно зная куда уходит бюджет на оборону и готовые в любой момент пожертвовать и армией,и мирным населением,но не собой,любимым. Я б жизнь за Родину отдал,но у меня же ,говорит,жена и дети./песня про генерала ФСБ,Шевчук/👽😈

    29
    3
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    18-го октября

    Ну какой дебил, имбецил не понимает что война это смерть, в том числе и мирного населения, как побочный эффект. Он готов к смерти своих детей? Хоть сегодня вечером? Сказочный д..б.

    63
    2
  • MT
    Michael T.
    18-го октября

    Бл...яь...ну так иди и воююй, дЕбил. Граница то рядом ..... Нууу? Или только пИздеть может??

    85
    3
  • пк
    полосатый конь
    Michael T.
    18-го октября

    Так ведь в этом и есть весь смысл ! Не хочешь звиздеть - придётся идти работать !

    45
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го октября

    Запись в блокнотике этого командующего: "Россия может напасть хоть завтра... Не забыть купить авиабилет с открытой датой".

    102
    6
  • VK
    Vladislavs Kosevecs
    17-го октября

    Просто надо сравнить военный парад России и Латвии. Этим всё сказано.

    103
    8
  • SK
    Soglasen Klassnij
    17-го октября

    Пока вы воюете только со своим населением, которое не может дать сдачу

    163
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Soglasen Klassnij
    18-го октября

    Пока не может...

    22
    1
  • З
    Злой
    17-го октября

    Война будет напоминать схватку муравья со слоном или новорождённого ребёнка с бойцом-профессиаоналом тяжеловесом ММА.

    76
    3
  • З
    Злой
    17-го октября

    Пипец, а про «Циркон», «Кинжал», «Сармат», «Авангард» и «Тополь-М» забыл, вояка хренов.

    82
    5
  • А
    Алекс
    Злой
    18-го октября

    А ещё забыл самое грозное оружие раши-соловьиный помёт ,пьяный бред медведева и ракурсы в историю путлера-рюрюковича

    0
    73
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    18-го октября

    Вот он, кризис медицины Латвии: третий день гомункулу не дают таблеток, и его несёт. Алекс, мы беспокоимся о вашем здоровье - еще пара дней без лекарств, и вы выпрыгнете из окна с криком "Русские идут"...

    4
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го октября

    Это великолепно что все руководящие посты в Латвии занимают дебилы.

    138
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    17-го октября

    «Мы готовы воевать...» Все четыре часа! Забыл добавить этот кунгс.

    115
    3
Читать все комментарии

