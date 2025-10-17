Командир Национальных вооруженных сил Каспарс Пуданс в интервью ТВ-24 ответил на вопрос о возможной военной угрозе Латвии со стороны России.

"Россия может напасть хоть сегодня вечером... С уверенностью могу сказать, что мы готовы воевать - мы изучили и разыграли на учениях различные сценарии...

Понятно, что Россия вечером не нападет с помощью двух дивизий, поскольку их надо еще как-то доставить на границу. Но Россия может напасть иначе - при помощи пилотируемых или беспилотных воздушных судов... Может совершить кибернападение, нападение в информационном пространстве, акты саботажа...

Вид нападения может отличаться, но мы готовимся и постоянно пересматриваем свои планы", - заявил шеф латвийской армии.