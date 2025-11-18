Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

18 ноября в Риге: будет ли транспорт бесплатным 0 1201

Наша Латвия
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 18 ноября в Риге: будет ли транспорт бесплатным
ФОТО: LETA

Сегодня в Риге проезд в общественном транспорте будет бесплатным, а в связи с праздничными мероприятиями введены ограничения дорожного движения, сообщили агентству ЛЕТА в предприятии «Rīgas satiksme».

Также бесплатно можно будет пользоваться парковками на улицах, находящимися в управлении «Rīgas satiksme».

В праздничный день в центре города ожидается повышенный поток людей, поэтому на нескольких маршрутах будут курсировать транспортные средства большей вместимости. С 17:00 до 24:00 также будут организованы дополнительные рейсы на отдельных маршрутах.

Во время парада, когда будет перекрыта набережная 11 Ноября и Каменный мост, автобусы №22 в сторону аэропорта «Рига» поедут в объезд от остановки «улица 13 Января», где развернутся и без остановок проследуют по улице 13 Января, улице Эмилии Беньямини, улице Лачплеша, по Островному мосту, по улице Мукусалас, улице Акменю, улице Валгума и бульвару Узварас. На бульваре Узварас автобус остановится после перекрёстка с улицей Валгума и далее продолжит движение по привычному маршруту.

В 18:00 состоится факельное шествие, в ходе которого на отдельных участках движение будет перекрывать Государственная полиция, поэтому возможны задержки общественного транспорта и отклонения от привычных маршрутов.

В День провозглашения Латвийской Республики клиентский центр «Rīgas satiksme» в торговом центре «Origo» будет работать с 10:00 до 18:00, а клиентский центр в «Akropole Alfa» — с 10:00 до 21:00. Остальные клиентские центры будут закрыты.

Читайте нас также:
#Рига #транспорт #парад #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео