Сегодня в Риге проезд в общественном транспорте будет бесплатным, а в связи с праздничными мероприятиями введены ограничения дорожного движения, сообщили агентству ЛЕТА в предприятии «Rīgas satiksme».

Также бесплатно можно будет пользоваться парковками на улицах, находящимися в управлении «Rīgas satiksme».

В праздничный день в центре города ожидается повышенный поток людей, поэтому на нескольких маршрутах будут курсировать транспортные средства большей вместимости. С 17:00 до 24:00 также будут организованы дополнительные рейсы на отдельных маршрутах.

Во время парада, когда будет перекрыта набережная 11 Ноября и Каменный мост, автобусы №22 в сторону аэропорта «Рига» поедут в объезд от остановки «улица 13 Января», где развернутся и без остановок проследуют по улице 13 Января, улице Эмилии Беньямини, улице Лачплеша, по Островному мосту, по улице Мукусалас, улице Акменю, улице Валгума и бульвару Узварас. На бульваре Узварас автобус остановится после перекрёстка с улицей Валгума и далее продолжит движение по привычному маршруту.

В 18:00 состоится факельное шествие, в ходе которого на отдельных участках движение будет перекрывать Государственная полиция, поэтому возможны задержки общественного транспорта и отклонения от привычных маршрутов.

В День провозглашения Латвийской Республики клиентский центр «Rīgas satiksme» в торговом центре «Origo» будет работать с 10:00 до 18:00, а клиентский центр в «Akropole Alfa» — с 10:00 до 21:00. Остальные клиентские центры будут закрыты.