«Уважаемый господин, я очень хотела бы вас спросить — если уж ваши водопроводные колодцы сейчас хоть как-то установлены нормально, то крышки настолько глубоко просели, что, когда я иду по улице Бривибас между улицами Гертруде и Стабу, при проезде троллейбуса или легковой машины дрожат все стены моего шестиэтажного дома. Когда вы наконец это исправите?» — с таким вопросом к передаче TV24 «Uz līnijas» обратилась одна из зрительниц, пишет LA.LV.

На вопрос ответил председатель правления «Rīgas ūdens» Кришьянис Круминьш, объяснив, почему возникает такая проблема.

«Об этой проблеме говорили уже не раз. Она возникает потому, что строители хотят как можно быстрее завершить запланированный проект строительства улицы», — отметил Круминьш.

По его словам, «Rīgas ūdens» как заказчик следит за качеством выполняемых работ в своих проектах, однако Круминьш признал, что не всегда предприятие является заказчиком строительства, поэтому и возможности контроля в таких случаях ограничены.

В то же время он подчеркнул, что проблема не отрицается и она решается поэтапно в рамках специальной программы: «У нас есть программа — каждый год мы меняем, работаем и следим за состоянием этих колодцев».

Круминьш также добавил, что «Rīgas ūdens» не всегда может сразу улучшить ситуацию, в том числе потому, что на многих улицах ещё действует гарантия строительной компании: «Больше всего жаль, что мы не можем вмешиваться на тех улицах, где ещё не истекла гарантия подрядчика. Но работа ведётся, и проблема устраняется».

