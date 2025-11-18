Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мимо проезжает троллейбус или машина — дрожат все стены в доме»: жители обеспокоены состоянием канализационных люков 0 3970

Наша Латвия
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Мимо проезжает троллейбус или машина — дрожат все стены в доме»: жители обеспокоены состоянием канализационных люков
ФОТО: LETA

«Уважаемый господин, я очень хотела бы вас спросить — если уж ваши водопроводные колодцы сейчас хоть как-то установлены нормально, то крышки настолько глубоко просели, что, когда я иду по улице Бривибас между улицами Гертруде и Стабу, при проезде троллейбуса или легковой машины дрожат все стены моего шестиэтажного дома. Когда вы наконец это исправите?» — с таким вопросом к передаче TV24 «Uz līnijas» обратилась одна из зрительниц, пишет LA.LV.

На вопрос ответил председатель правления «Rīgas ūdens» Кришьянис Круминьш, объяснив, почему возникает такая проблема.

«Об этой проблеме говорили уже не раз. Она возникает потому, что строители хотят как можно быстрее завершить запланированный проект строительства улицы», — отметил Круминьш.

По его словам, «Rīgas ūdens» как заказчик следит за качеством выполняемых работ в своих проектах, однако Круминьш признал, что не всегда предприятие является заказчиком строительства, поэтому и возможности контроля в таких случаях ограничены.

В то же время он подчеркнул, что проблема не отрицается и она решается поэтапно в рамках специальной программы: «У нас есть программа — каждый год мы меняем, работаем и следим за состоянием этих колодцев».

Круминьш также добавил, что «Rīgas ūdens» не всегда может сразу улучшить ситуацию, в том числе потому, что на многих улицах ещё действует гарантия строительной компании: «Больше всего жаль, что мы не можем вмешиваться на тех улицах, где ещё не истекла гарантия подрядчика. Но работа ведётся, и проблема устраняется».

LA.LV

Читайте нас также:
#Ригас Уденс #строительство #инфраструктура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
0
7
0
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео