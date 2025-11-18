Baltijas balss logotype
Некоторые 18 ноября смогут ехать в поездах бесплатно 0 707

Наша Латвия
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Некоторые 18 ноября смогут ехать в поездах бесплатно
ФОТО: LETA

В День провозглашения независимости Латвии семьи с почётным статусом смогут бесплатно ездить в поездах, сообщили агентству ЛЕТА представители АО «Pasažieru vilciens» (PV), работающего под брендом «Vivi».

Бесплатные билеты на одну поездку в праздничный день смогут получить многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Эти билеты будут доступны во всех кассах PV и у контролёров в поезде, однако приобрести билеты со 100% скидкой через сайт или мобильное приложение PV будет невозможно.

Билетом смогут воспользоваться все члены семьи — как родители, так и дети.

Для получения билета потребуется предъявить действительное удостоверение «Почётная семья» вместе с документом, удостоверяющим личность, либо ученическим или студенческим удостоверением. Все указанные документы пассажирам необходимо иметь при себе не только в момент получения билета, но и во время всей поездки в поезде, подчёркивают в PV.

Одновременно PV напоминает, что в праздничный день поезда будут курсировать по графику выходного дня, при этом в отдельных рейсах будут изменения.

Читайте нас также:
#поезда #льготы #Латвия #транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

