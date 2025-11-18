Baltijas balss logotype
«Поезжайте на общественном транспорте, говорили они!» Но Rīgas Satiksme такой возможности не предоставляет 0 2005

Наша Латвия
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Поезжайте на общественном транспорте, говорили они!» Но Rīgas Satiksme такой возможности не предоставляет

«Поезжайте на общественном транспорте, говорили они! Сначала не поверила своим глазам — ни 11-й, ни 13-й троллейбусы по выходным и праздникам вообще не ходят! Наверняка есть и другие, просто не проверяла. Простите, но ЭТО НЕНОРМАЛЬНО!» — такой пост в соцсети «X» опубликовала @NeilaKrave, пишет LA.LV.

Женщина вполне обоснованно возмущена: пропаганда Рижского самоуправления о необходимости пользоваться общественным транспортом и оставлять машины дома явно не работает. По её словам: «Не могу успокоиться — 18-й троллейбус полон, как в будние дни утром! Чтобы доехать с самого конца улицы Стирну до стадиона "Даугавa", нужно почти 40 минут (вместо 10–15) и минимум одна пересадка. Или две. Желания смотреть #StaroRīga уже не было — плюнула бы и осталась дома. За что я плачу налоги?»

Конечно, в Риге в большинстве случаев можно подобрать альтернативные маршруты общественного транспорта, однако это совсем не означает, что они удобны для пользователя — с этим соглашаются и комментаторы под постом: «Везде есть "другие" варианты. Которые делают поездку менее удобной. Или совсем неудобной».

Факт, что по выходным у жителей некоторых районов Риги вовсе нет возможности никуда уехать из-за отменённых маршрутов общественного транспорта, подтверждают и другие. Оказывается, в столице по выходным недоступны сразу несколько маршрутов.

LA.LV

#Рига #транспорт #пассажиры #выходные #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
