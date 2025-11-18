Baltijas balss logotype
При какой погоде будем смотреть парад и лазерное шоу на День рождения Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: При какой погоде будем смотреть парад и лазерное шоу на День рождения Латвии
ФОТО: LETA

Во вторник воздух прогреется до 0...+5 градусов, и в большинстве районов временами ожидаются осадки — дождь, мокрый снег, а на востоке и снег, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Тем не менее временами небо прояснится, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер, в первой половине дня на побережье порывы будут достигать 14 метров в секунду.

В Риге временами между облаками выглянет солнце. Местами ожидаются дождь и мокрый снег. Будет дуть слабый западный ветер, а максимальная температура воздуха составит +3...+4 градуса.

Как сообщают синоптики, в День провозглашения Латвийской Республики 18 ноября 1918 года в Риге стояла типичная для поздней осени погода. Среднесуточная температура воздуха составляла +2,2 градуса, днем воздух прогревался до +5 градусов, а ночью температура не опускалась ниже +0,9 градуса. Осадков в тот день не было.

Синоптики отмечают, что в разные годы празднование сопровождалось как осенним теплом, так и зимним холодом со снегом. Самый тёплый 18 ноября был в 2020 году, когда среднесуточная температура воздуха по стране составила +9 градусов. Тогда почти на всех метеостанциях были зафиксированы новые рекорды максимальной температуры воздуха за сутки, а в Бауске был установлен рекорд для 18 ноября — +12,2 градуса.

Самый холодный 18 ноября был в 1998 году, когда средняя температура воздуха по Латвии составила -10,6 градуса, а рекорд самой низкой температуры дня принадлежит 1965 году, когда в Мерсрагсе было зафиксировано -18,1 градуса.

Хотя почти каждый год в каком-либо регионе страны 18 ноября бывает без осадков, с 1945 года по всей территории Латвии этот день проходил без осадков всего шесть раз, а еще семь раз дождь шел лишь местами, при этом среднее количество осадков по стране не превышало 0,1 миллиметра. Самый дождливый день 18 ноября был в 1991 году — среднесуточное количество осадков в Латвии составило 15,8 мм, а в Сили — 29,3 мм.

С 1946 года самый толстый снежный покров в Латвии на 18 ноября был зафиксирован в 1992 году в Резекне — 27 сантиметров.

С 1966 года в пяти случаях 18 ноября в каком-либо регионе Латвии порывы ветра достигали силы шторма, то есть не менее 20,8 м/с, из них дважды — в 1967 и 1978 годах — порывы достигали силы сильного шторма, то есть не менее 24,5 м/с. Самые сильные порывы — 28 м/с — были зафиксированы в 1978 году в Приекули.

