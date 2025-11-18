Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раймонд Паулс получил второй Орден трех звезд. А какие награды у него еще есть? 4 1801

Наша Латвия
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раймонд Паулс получил второй Орден трех звезд. А какие награды у него еще есть?

В 107-ю годовщину провозглашения независимости Латвийской Республики в праздничном зале Рижского замка состоялось вручение государственных наград.

В центре внимания, конечно же, оказался, Раймонд Паулс, которому вручили высшую награду страны - орден Трех звезд первой степени. Прежде такую награду вручали только королям и руководителям государств.

После того, как прозвучали гимн и речь президента, первым делом вручили высокую награду Маэстро. Раймонд Волдемарович вышел палочкой в сопровождении внучки Анны, принял награду, с интересом поглядел на нее и.. по привычке сразу захлопнул коробочку. И сказал пару слов.

«Ну, мне, наверное, что-то надо сказать? Я благодарю за награду, за высокую оценку в деле сохранения латышской песни. И я пошучу, наверное, как всегда? Хорошо. Хочу сказать, что имена всех тех больших людей, кто меня когда-либо награждал, никогда не прозвучат в моей программе «Мужчины в расцвете лет». Шутка утонула в аплодисментах!

Тут следует разъяснить, что «Мужчины в расцвете лет» - это веселая юмористическая программа Паулса и артиста Андриса Кейшса, которую он уже несколько лет играет в рижском музыкальном доме Daile - там ничего такого серьезного, в отличие от важных торжественных мероприятий.

Награды Маэстро

А вообще, у Паулса целая коллекция наград. Вспомним 2004 год, когда Раймонду Паулсу вручили международный орден Николая Чудотворца - наряду с экс-президентом Гунтисом Улманисом. После церемонии Раймонд рассказывал, что у него много наград, и самых разнообразных.

«Сцена вообще не для наград. Но вот о звании Народный артист СССР могу рассказать. Я его получил в феврале 1985 года и у меня есть документ о звании за подписью тогда руководителя Советского Союза, генерального секретаря Константина Черненко. А через пару дней после этого он умер. То есть, у меня, наверное, последний документ, подписанный главой СССР. Возможно, генсек умер, думая обо мне!»

4 мая 2016 года Раймонд Паулс получил роскошный орден Трех звезд второй степени.

Несколько лет назад достояние республики был награжден грузинским орденом Чести. «Хитрый ход придумали, чтобы я приехал в Тбилиси!», - с улыбкой сказал Маэстро, узнав об этом.

Незадолго до пандемии император Японии наградил Паулса орденом Восходящего солнца третьей степени с золотыми лучами и лентой на шее. После пандемии состоялась церемония вручения в Посольстве Японии, где Маэстро исполнил свой легендарный хит «Миллион алых роз», который является хитом не только в Латвии и России, но и в Японии, еще с восьмидесятых годов.

Кроме того, в коллекции Маэстро советский орден «Знак Почета» («Тяжелый такой...», - говорит классик), российские ордена Дружбы и Почета, латвийский орден Креста Признания, награды Дании и Эстонии.

Читайте нас также:
#Япония #Латвия #награды #искусство #культура #музыка #Раймонд Паулс
Автор - Андрей Шаврей
Андрей Шаврей
Все статьи
9
0
3
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го ноября

    Видать ринька первый орден себе забрал, а Паулсу достался только второй.

    1
    2
  • A
    Aleks
    19-го ноября

    Власть наконец то поняла,что советских латышей,которых знал весь Союз,надо как то отмечать,чтобы как то попробовать перетянуть их на свою сторону,да и награды давали,потому что их давали иностранные государства,признавая талант Паулса,но при этом не забыв загнобить Народную артистку СССР Вию Артмане. Литовцы своих уважают и любят.Ведь с какой помпой отмечали 100-летие Донатаса Баниониса,которого,как говорят сами литовцы,знали 250 млн человек. Двуличная сучья власть.😈

    11
    3
  • Л
    Латтоптун
    18-го ноября

    Кто- кто, а этот Человек достоин уважения. Всегда с интересом читаю его интервью. Ну а творчество- выше всяких похвал.

    26
    3
  • SK
    Soglasen Klassnij
    18-го ноября

    Желаю Раймонду долгих лет жизни в здравии и разуме !

    33
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео