В центре внимания, конечно же, оказался, Раймонд Паулс, которому вручили высшую награду страны - орден Трех звезд первой степени. Прежде такую награду вручали только королям и руководителям государств.

После того, как прозвучали гимн и речь президента, первым делом вручили высокую награду Маэстро. Раймонд Волдемарович вышел палочкой в сопровождении внучки Анны, принял награду, с интересом поглядел на нее и.. по привычке сразу захлопнул коробочку. И сказал пару слов.

«Ну, мне, наверное, что-то надо сказать? Я благодарю за награду, за высокую оценку в деле сохранения латышской песни. И я пошучу, наверное, как всегда? Хорошо. Хочу сказать, что имена всех тех больших людей, кто меня когда-либо награждал, никогда не прозвучат в моей программе «Мужчины в расцвете лет». Шутка утонула в аплодисментах!

Тут следует разъяснить, что «Мужчины в расцвете лет» - это веселая юмористическая программа Паулса и артиста Андриса Кейшса, которую он уже несколько лет играет в рижском музыкальном доме Daile - там ничего такого серьезного, в отличие от важных торжественных мероприятий.

Награды Маэстро

А вообще, у Паулса целая коллекция наград. Вспомним 2004 год, когда Раймонду Паулсу вручили международный орден Николая Чудотворца - наряду с экс-президентом Гунтисом Улманисом. После церемонии Раймонд рассказывал, что у него много наград, и самых разнообразных.

«Сцена вообще не для наград. Но вот о звании Народный артист СССР могу рассказать. Я его получил в феврале 1985 года и у меня есть документ о звании за подписью тогда руководителя Советского Союза, генерального секретаря Константина Черненко. А через пару дней после этого он умер. То есть, у меня, наверное, последний документ, подписанный главой СССР. Возможно, генсек умер, думая обо мне!»

4 мая 2016 года Раймонд Паулс получил роскошный орден Трех звезд второй степени.

Несколько лет назад достояние республики был награжден грузинским орденом Чести. «Хитрый ход придумали, чтобы я приехал в Тбилиси!», - с улыбкой сказал Маэстро, узнав об этом.

Незадолго до пандемии император Японии наградил Паулса орденом Восходящего солнца третьей степени с золотыми лучами и лентой на шее. После пандемии состоялась церемония вручения в Посольстве Японии, где Маэстро исполнил свой легендарный хит «Миллион алых роз», который является хитом не только в Латвии и России, но и в Японии, еще с восьмидесятых годов.

Кроме того, в коллекции Маэстро советский орден «Знак Почета» («Тяжелый такой...», - говорит классик), российские ордена Дружбы и Почета, латвийский орден Креста Признания, награды Дании и Эстонии.