Согласно архиву агентства LETA, Барделис начал свои приключения в 2013 году под девизом Bored of Borders, когда пересёк Европу на роликовых коньках — от Нордкапа на севере континента до его самой южной точки в Гибралтаре. С тех пор он участвовал в нескольких экспедициях, прежде чем начал планировать кругосветное путешествие.

Барделис — шестикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, который на протяжении девяти лет путешествовал вокруг света без мотора, парусов или других вспомогательных средств.

В апреле прошлого года он завершил своё кругосветное путешествие на гребной лодке и велосипеде, достигнув точки старта и финиша в Людерице, Намибия. В общей сложности Барделис провёл в пути 2898 дней — семь лет и 11 месяцев. Он прошёл на веслах 46 326 километров и проехал на велосипеде 11 972 километра.

Во время этого путешествия Барделис установил шесть рекордов Гиннесса, из которых три пока не могут быть побиты. Вместе с другом Гинтом Баркоскисом они стали первой командой, которая пересекла Южную Атлантику на вёслах. Барделис также стал первым человеком, который пересёк на весельной лодке Тихий океан от Южной Америки до Азии и Индийский океан от Азии до Африки.