В прошлом году в Латвии доля молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, преждевременно прекративших обучение, составила 7,9%, что является одним из самых низких показателей в Европейском союзе (ЕС), свидетельствует последний отчёт Европейской комиссии «Образование и обучение – 2025», пишет LETA.

Этот показатель ниже как среднего по ЕС (9,3%), так и установленной цели ЕС, согласно которой к 2030 году доля преждевременно покинувших учебные заведения должна составлять менее 9%.

Как подчёркивается в отчёте, для обеспечения равных возможностей для всех учащихся образовательные политики в Латвии всё больше внимания уделяют повышению качества обучения. Ученики в Латвии демонстрируют сравнительно хорошие результаты в базовых навыках — чтении, математике и естественных науках, а система образования в целом характеризуется как справедливая и инклюзивная.

Особо положительно отмечается, что доля учащихся из социально неблагополучных слоёв, которым удаётся добиться хороших результатов хотя бы в одной из областей, превышает средний показатель по ЕС.

В Латвии также одно из наименьших социально-экономических различий в слабых результатах по математике — 28 процентных пунктов, тогда как в среднем по ЕС этот показатель составляет 37,1 процентного пункта. Это означает, что на успеваемость школьников в Латвии уровень дохода семьи влияет в меньшей степени по сравнению со многими другими европейскими странами.

С 2012 года показатели слабой успеваемости в чтении, математике и науках в Латвии стабильно остаются ниже среднего уровня ЕС, и страна входит в число лидеров ЕС в области науки на уровне среднего образования. Однако эксперты отмечают, что доля учащихся с самыми высокими результатами — тех, кто показывает отличные результаты по всем трём направлениям, — уже десять лет остаётся ниже среднего по ЕС уровня.

Отчёт Европейской комиссии «Образование и обучение» представляет углублённый анализ и данные о результативности систем образования, а также информирует о прогрессе стран в достижении совместных целей Европейского образовательного пространства.