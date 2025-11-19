Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил обеспечить, чтобы в будущем движение общественного транспорта во время праздников планировалось более эффективно, а жители получали об этом своевременную информацию.

В прошедший праздник 18 ноября Rīgas satiksme планировало после 17:00 увеличить количество рейсов общественного транспорта — предусматривалось 143 дополнительных рейса автобусов, 114 — трамваев и 127 — троллейбусов. Однако на эти рейсы повлияли ограничения движения, введённые из-за вечерних мероприятий. Наибольшее влияние оказало шествие с факелами, из-за которого транспорт перенаправили на улицу Элизабетес, и в результате общие пробки сильно замедлили движение.

Кроме того, Вантовый мост был закрыт примерно на 55 минут, а движение трамваев по бульвару Аспазии было остановлено на 56 минут.

Как сообщалось ранее, во вторник вечером добраться до праздничных мероприятий в центре Риги многим жителям оказалось непросто. Местами общественный транспорт был переполнен. В центре столицы образовались значительные пробки, так как часть людей передвигалась и на личных автомобилях. Свободные парковочные места найти было практически невозможно.

В день 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики общественный транспорт в Риге был бесплатным. Во время праздничных мероприятий были введены ограничения движения. Также бесплатно можно было пользоваться уличными парковками, которыми управляет Rīgas satiksme.

В Rīgas satiksme ранее предупреждали, что в праздничный день ожидается более интенсивный поток людей в центре города, поэтому на некоторых маршрутах будут курсировать более вместительные транспортные средства. Дополнительные рейсы на отдельных маршрутах были запланированы с 17:00 до 24:00.