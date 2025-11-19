Baltijas balss logotype
Осторожно! Во многих местах дороги покрыты снегом и льдом 1 273

Наша Латвия
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Осторожно! Во многих местах дороги покрыты снегом и льдом

Утром в среду во многих районах Латвии, главным образом в центральной части страны, Видземе и Курземе, автодороги покрыты снегом и льдом, сообщили агентству LETA в ООО «Latvijas valsts ceļi».

Скользкие участки дорог очищаются и обрабатываются противогололёдными материалами. В дорожных работах задействованы 68 единиц техники зимней службы.

Затруднены условия движения на участке Таллиннского шоссе от Берги до станции Звейниекциемс, на участках Видземского шоссе от Риги до поворота на Рауну и от поворота на Алуксне до Вецлайцене, а также на участках Валмиерского шоссе от Мурьяни до Сталбе и от Стренчи до Валки.

Затруднено движение также на объездной дороге Риги (Саласпилс–Балтэзерс), объездной дороге Риги (Саласпилс–Бабите), на участке Даугавпилсского шоссе от Риги до Саулкалне, на Бауском шоссе, Елгавском шоссе, а также на участке Лиепайского шоссе от Риги до перекрёстка Апшупе, на участках Вентспилсского шоссе от Риги до Кудры и от Стразде до Вентспилса, а также на региональной автодороге Тинужи–Кокнесе от Тинужи до поворота на Скривери.

В целом движение на региональных автодорогах затруднено в окрестностях Риги, Огре, Елгавы, Бауски, Вентспилса, Талси, Лимбажи, Цесиса, Валки и Алуксне.

Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок, выделять дополнительное время в пути, выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию.

О затруднённых условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожной ситуацией, жителей призывают сообщать «Latvijas valsts ceļi» по круглосуточному бесплатному телефону 80005555, а также через аккаунты предприятия в социальных сетях X и Facebook.

#погода #снег #лед
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    19-го ноября

    А убирать дороги,))))))))))))))/НЕ СУДЬБА)))))))))))) УНЫЛЫЕ....

    0
    0

