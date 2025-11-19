В среду, 19 ноября, в Латвии будет преимущественно облачная погода и ожидаются осадки, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны пройдут дожди и снегопады. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) в части Видземе и Земгале объявил предупреждение жёлтого уровня о снегопаде — местами образуется снежный покров толщиной 3–5 сантиметров. В отдельных местах дороги будут скользкими.

Ветер в основном будет умеренным, южного направления. Максимальная температура воздуха составит от +1 до +5 градусов.

В Риге небо затянут облака, ожидаются мокрый снег и дождь. При умеренном южном ветре воздух прогреется до +3 градусов.

На погодные условия влияет область низкого давления.