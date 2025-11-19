Неутешительный прогноз для тех, кто не успел выйти на пенсию, дал профессора факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Хенрийса Калькиса в интервью Neatkarīgā.

«И это не только проблема Латвии. В Европе, Америке и во многих местах мира говорят о необходимости повышения пенсионного возраста, потому что продолжительность жизни растет, в последние годы у людей растет качество жизни, да и в Западной Европе уже не считается, что мы доживем до пенсионного возраста и все -- получим пенсию и будем жить спокойно.

Сейчас уже люди смотрят с таким долгосрочным видением, пытаются понять, как они могли бы себя развивать, чтобы сохранить работоспособность и могли быть полноправными членами общества, балансируя как общественную активность, так и отдых. Это то, как сейчас меняется общество».

«И я думаю, что это будет неизбежно, что, учитывая все экономические факторы, все-таки придется поднимать пенсионный возраст», - сказал ученый.

«Объективно рассматривая реальность, люди живут дольше, работоспособность у них тоже сохранится дольше, многие захотят работать – несколько профессоров изучали это на мировом уровне. Но есть вопросы: могу ли я работать или нет, и принимают ли это другие сотрудники коллектива, потому что зачастую эти люди имеют неоценимый опыт работы, который в наставничестве можно передать остальным. И если таким образом формируется ментальное, физическое и социальное благополучие».

По мнению профессора, «это очень хорошее направление, потому что любой человек, имеющий эти три компонента, будет как полноценным для общества, так и внесет какой-то вклад в экономику».