Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Повышение пенсионного возраста в Латвии неизбежно» – профессор 4 7385

Наша Латвия
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Повышение пенсионного возраста в Латвии неизбежно» – профессор

Неутешительный прогноз для тех, кто не успел выйти на пенсию, дал профессора факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Хенрийса Калькиса в интервью Neatkarīgā.

«И это не только проблема Латвии. В Европе, Америке и во многих местах мира говорят о необходимости повышения пенсионного возраста, потому что продолжительность жизни растет, в последние годы у людей растет качество жизни, да и в Западной Европе уже не считается, что мы доживем до пенсионного возраста и все -- получим пенсию и будем жить спокойно.

Сейчас уже люди смотрят с таким долгосрочным видением, пытаются понять, как они могли бы себя развивать, чтобы сохранить работоспособность и могли быть полноправными членами общества, балансируя как общественную активность, так и отдых. Это то, как сейчас меняется общество».

«И я думаю, что это будет неизбежно, что, учитывая все экономические факторы, все-таки придется поднимать пенсионный возраст», - сказал ученый.

«Объективно рассматривая реальность, люди живут дольше, работоспособность у них тоже сохранится дольше, многие захотят работать – несколько профессоров изучали это на мировом уровне. Но есть вопросы: могу ли я работать или нет, и принимают ли это другие сотрудники коллектива, потому что зачастую эти люди имеют неоценимый опыт работы, который в наставничестве можно передать остальным. И если таким образом формируется ментальное, физическое и социальное благополучие».

По мнению профессора, «это очень хорошее направление, потому что любой человек, имеющий эти три компонента, будет как полноценным для общества, так и внесет какой-то вклад в экономику».

Читайте нас также:
#общество #пенсионный возраст #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
28
1
9

Оставить комментарий

(4)
  • EM
    Evgen Mel
    20-го ноября

    Тогда надо отдать все пенсионные накопления людям сейчас и можете поднимать пенсионный возраст хоть до 100лет.

    18
    0
  • SK
    Soglasen Klassnij
    19-го ноября

    В 60 люди будут брать больничный пр 5 раз в год. Возьмёте?

    50
    4
  • С
    Сарказм
    19-го ноября

    Ну тут 2 проблемы: во-первых к 50 примерно годам большинство работников теряет мотивацию, никаких особых карьерных перспектив у них уже нет, силы и гибкость ума уже не те, в работе начинает преобладать консервативный подход, да и вообще люди больше начинают считать года до пенсии, чем "гореть на работе". Во-вторых (во многом как следствие первой) - работодатели, прямо скажем, не очень рвутся брать на работу таких "сбитых летчиков", тем более, что у них нет мотивации работать за еду в расчете на будущие плюшки и светлое будущее, им подавай все прямо сейчас, а их опыт в условиях быстро меняющейс реальности (ИИ там всякие и прочее) может стать скорее недостатком, чем достоинством. И это я уже не говорю про тех, кто руками что-то делает, грузчик или строитель за 50 - сомнительное сокровище (не гвооря уже о медицинских ограничениях). Так что на бумаге, конечно, классно, но...

    47
    4
  • А
    Антимонетарист
    19-го ноября

    Хотел бы я этому хернию в глаза посмотреть когда ему исполнится 60, если он ещё жив будет. Сколько выживает людей до 60? У меня сверстников уже четверти нет. Если же мерить всё деньгами, то плевать на те проблемы, с которыми люди встречаются! Рабский труд на благо страны, до самой смерти - вот желание стейтхентеров!

    38
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео