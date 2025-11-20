Инфляция в Латвии, как уже сообщалось, снова пошла вверх и мы опять оказались среди лидеров по этому показателю в ЕС. Вот как на портале Банка Латвии (БЛ) makroekonomika.lv оценивает ситуацию экономист БЛ Улдис Руткасте:

«4,3% — октябрьская оценка инфляции — не осталась незамеченной даже под прикрытием недавних политических страстей, и такой показатель оказался вторым самым высоким среди стран еврозоны. Жители в повседневной жизни ощущают это в основном как рост цен на продукты питания (что определяет примерно половину инфляции) и подорожание различных услуг (почти вся остальная часть инфляции). Такой темп роста цен также вдвое быстрее, чем установленная Советом Европейского центрального банка цель по инфляции, и это требует внимания и действий политиков. Какие факторы делают Латвию особенной в плане инфляции и как ее уменьшить? Во-первых, проблема в сфере цен на продукты питания. Цены на продукты питания в последние годы опередили уровень экономики и доходов.

До недавнего времени Латвия по уровню цен на продовольствие занимала стабильно около 20-го места среди стран Европейского союза (ЕС). Это во многом соответствовало и уровню наших доходов. Однако резкие изменения произошли в 2022 и 2023 годах. Скачок цен в мире заставил резко вырасти цены на продукты питания и в Латвии. Это понятно, потому что Латвия — открытая экономика — продовольствие и широко экспортируем, и импортируем. Непонятны дальнейшие процессы, когда глобальные цены на продукты питания снизились, но в Латвии они остались на до сих пор высоком уровне и возобновили рост, когда после пониженной коррекции цены на продукты вновь поднялись на мировых рынках (Исторически цены обычно падали вслед за снижением глобальных цен). Таким образом, сейчас цены на продукты питания в Латвии уже 14-е в ЕС.» Почему же так стремительно растут цены на продукты питания? По мнению экономиста, «очевидно, представители пищевой отрасли (и производители, и торговцы) заметили, что при поднятии цен товарооборот существенно не упал. Если посмотреть на финансовые показатели различных предприятий пищевой отрасли, то у многих маржи прибыли в последние годы оказались выше исторически средних. В целом я заметил несколько токенов, которые наводят на мысль, что конкуренция на рынке продовольственных товаров может быть недостаточно жесткой. И тут, возможно, виновата инертность наших всех — потребителей, недостаточно наказывая предприятия отрасли сменой действий в результате роста цен (например, с выбором другого торговца или продукта, где/на который цены выросли меньше).»

Вторая проблема, которую констатировал эксперт - проблема в сфере расходов на рабочую силу, в том числе в пищевой отрасли, но не только. Нехватка рабочей силы - давно осознанная проблема, которой долгое время не предлагали серьезных решений. Зарплаты снова растут быстрее производительности труда. Зарегистрированная безработица находится на исторически низком уровне, несмотря на то, что экономика топчется на месте. На рынке труда есть одновременно безработные и вакансии по одинаковым профессиям, свидетельствуя о несоответствии навыков потребностям предприятий, а государственное финансирование освоения новых навыков в Латвии хронически низкое и качество образования по-прежнему «хромает». Многие люди длительное время вне рынка труда, не работая и не ища работы, а в принципе могли бы работать.

И, наконец, третья причина — низкая производительность труда. «Нехватку рабочей силы усиливает специализация экономики в отраслях интенсивной низкой производительности рабочей силы. В Латвии гораздо больше людей занято в отраслях, традиционно являющихся на Западе отраслями с низкой добавленной стоимостью, и гораздо меньше — в интенсивных областях знаний.

Немодернизируя экономику, производительность труда продолжит вязнуть в болоте, работодатели будут все настойчивее стучаться в двери Минфина, требуя снизить налоги на рабочую силу, чтобы еще какое-то время можно было работать «по-старому», а ресурсов для развития новых областей, станет все меньше. В конечном счете такой сценарий может помочь решить проблему инфляции за счет более слабой экономики. Это было бы похоже на попытку вылечить лихорадку, поместив пациента в ледяную ванну, пока он не перестанет дышать. Поэтому мое третье пожелание - чтобы нам удалось решить проблему инфляции с более сильной, не слабой экономикой.»