В четверг в Латвии существенных осадков не ожидается, лишь поздно вечером в большинстве районов страны пойдет снег, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Утром на дорогах сохранится гололедица, днем условия для вождения улучшатся.

При слабом и умеренном южном, юго-восточном ветре и сквозь облака пробивающихся солнечных лучах температура воздуха составит от -1 до +3 градусов.

В Риге осадков не ожидается, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха не превысит +2 градусов.

На западе Латвии находится зона пониженного давления, на востоке — зона повышенного давления.