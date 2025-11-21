Baltijas balss logotype
Плохая аура? Вместо того, чтобы привлекать туристов, Латвия их отпугивает 4 1659

Наша Латвия
Дата публикации: 21.11.2025
LSM.LV
Изображение к статье: Плохая аура? Вместо того, чтобы привлекать туристов, Латвия их отпугивает

Несмотря на рост числа иностранных гостей, Латвия остается на последнем месте в ЕС по восстановлению туризма после пандемии. Причины — слабый маркетинг за рубежом и излишне тревожная риторика о безопасности, считает президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш.

Согласно данным статистики за третий квартал этого года, иностранных гостей в Латвии стало на 6-7 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, если сравнивать оборот туристической индустрии с доковидным, то мы все еще отстаем от него на 14-15 процентов. И это отставание — самое большое среди всех стран Евросоюза, сообщает LSM+.

Главной проблемой такого отставания Калниньш считает недостаточный маркетинг Латвии за рубежом. «Литовцы и эстонцы рекламируют себя гораздо активнее, чем мы. Если у нас бюджет на привлечение иностранных туристов составляет 2,5 млн, то в Литве — 6 млн, а в Эстонии — около 10 млн. Соответственно, и отдача у них совсем другая», — подчеркивает эксперт.

Однако, реклама — это еще не все. Другим фактором, тормозящим приток иностранных туристов, является геополитика и близость границы РФ и Беларуси. Идущая рядом война отпугивает людей, но этот фактор актуален для всех трех стран. Почему же в Латвии он действует наиболее драматичным образом?

«Нам нужно думать о своей публичной риторике — поменьше говорить о том, что, мол, у нас без пяти минут война, что сосед на нас вот-вот нападет. Наоборот, нужно подчеркивать, что мы находимся в Евросоюзе и у нас безопасно», — считает Калниньш.

Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го ноября

    Латвия их отпугивает -- И правильно делает, ибо нечего чужим по Старой Риге со своими бутербродами и термосами шастать.

    2
    1
  • Л
    Латтоптун
    22-го ноября

    Если перестать говорить, что у нас " вот- вот, через 5 минут война", то хуторяне перестанут бояться и начнут возмущаться, зачем столько бюджетных денег тратить на "оборону страны". А так всё норм, можно налоги повышать бесконечно, обдирать своих же граждан и это интереснее, чем какие то там туристы...

    10
    1
  • П
    Процион
    21-го ноября

    «Нам нужно думать о своей публичной риторике — поменьше говорить о том, что, мол, у нас без пяти минут война, что сосед на нас вот-вот нападет. Наоборот, нужно подчеркивать, что мы находимся в Евросоюзе и у нас безопасно», — считает Калниньш. Никак в латышские головы начали приходить здравые мысли. Надолго ли?

    12
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го ноября

    Как в анекдоте про ВАЗ - "место проклятое".

    10
    2
Читать все комментарии

