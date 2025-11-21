Несмотря на рост числа иностранных гостей, Латвия остается на последнем месте в ЕС по восстановлению туризма после пандемии. Причины — слабый маркетинг за рубежом и излишне тревожная риторика о безопасности, считает президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш.

Согласно данным статистики за третий квартал этого года, иностранных гостей в Латвии стало на 6-7 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, если сравнивать оборот туристической индустрии с доковидным, то мы все еще отстаем от него на 14-15 процентов. И это отставание — самое большое среди всех стран Евросоюза, сообщает LSM+.

Главной проблемой такого отставания Калниньш считает недостаточный маркетинг Латвии за рубежом. «Литовцы и эстонцы рекламируют себя гораздо активнее, чем мы. Если у нас бюджет на привлечение иностранных туристов составляет 2,5 млн, то в Литве — 6 млн, а в Эстонии — около 10 млн. Соответственно, и отдача у них совсем другая», — подчеркивает эксперт.

Однако, реклама — это еще не все. Другим фактором, тормозящим приток иностранных туристов, является геополитика и близость границы РФ и Беларуси. Идущая рядом война отпугивает людей, но этот фактор актуален для всех трех стран. Почему же в Латвии он действует наиболее драматичным образом?

«Нам нужно думать о своей публичной риторике — поменьше говорить о том, что, мол, у нас без пяти минут война, что сосед на нас вот-вот нападет. Наоборот, нужно подчеркивать, что мы находимся в Евросоюзе и у нас безопасно», — считает Калниньш.