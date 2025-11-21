В субботу и воскресенье в большей части Латвии будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу во многих местах будет кратковременный дождь и снег, на автомобильных дорогах будет образовываться гололед. В течение дня в некоторых местах Курземе и Видземе ожидаются кратковременные осадки. В воскресенье осадки прогнозируются в основном только в Курземе.

В выходные дни на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. При прояснении неба температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..-6 градусов, но на побережье сохранится тепло до +2..+6 градусов. Максимальная температура воздуха составит 0..+5 градусов, на побережье - до +7 градусов.

В понедельник с юго-востока приблизится циклон и снежные облака, осадки в основном затронут восточную часть Латвии. В течение следующей недели также возможны снег и дождь. В самые холодные ночи температура воздуха местами опустится ниже -5 градусов.