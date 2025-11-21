В пятницу во многих регионах страны между облаками выглянет солнце. Местами ожидается снег и дождь, в Курземе осадков будет больше, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса, на западе Курземе до +6 градусов.

Вечером в пятницу на западном побережье Курземе ожидаются порывы северо-западного ветра до 18 метров в секунду.

Днем в Риге существенных осадков не прогнозируется, выглянет солнце. Температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. Будет дуть умеренный южный ветер.