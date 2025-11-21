В ночь на субботу во многих регионах Латвии пройдет дождь и снег, а на дорогах будет гололедица, прогнозируют синоптики.

С запада облачность уменьшится. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и северо-западный ветер, порывами до 16 метров в секунду на побережье. Температура воздуха опустится до 0-5 градусов утром и +4 градусов местами на побережье.

День будет преимущественно солнечным, с небольшими осадками в Курземе и Видземе. Ветер будет дуть с запада и юга, усиливаясь на побережье. Максимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов, на западном побережье Курземе потеплеет до +7 градусов.

В Риге в субботу вечером и утром возможны кратковременные осадки, а также гололедица на улицах и тротуарах. Во второй половине дня ожидается ясная погода. Ветер будет умеренным с запада, днем будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит 0...+3 градуса.