Где-то минус, где-то плюс: воскресенье в Латвии будет разным 0 706

Наша Латвия
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Где-то минус, где-то плюс: воскресенье в Латвии будет разным
ФОТО: LETA

В воскресенье в западных и центральных районах Латвии местами ожидаются осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В ночь на воскресенье облачность будет переменной, и в западных и центральных районах местами пройдут осадки — преимущественно дождь, местами также мокрый снег. Более интенсивные осадки ожидаются в Курземе. На отдельных участках дорог образуется гололедица.

Ночью ветер будет слабый, юго-западного и южного направления, на побережье моря и Видземском взморье порывами до 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха в большинстве районов составит от 0 до -5 градусов, но вблизи побережья в основном останется положительной.

В Риге ночью небо местами будет затянуто облаками, которые к утру могут принести небольшой дождь и мокрый снег. При слабом до умеренного юго-западном и южном ветре минимальная температура воздуха составит около 0 градусов.

Днём в западных и центральных районах местами ожидаются осадки — дождь, местами также мокрый снег. Ожидается слабый ветер, на побережье — слабый до умеренного южного направления.

Температура воздуха в воскресенье достигнет 0...+4 градусов, местами на побережье — +5...+6 градусов.

#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #дождь #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
