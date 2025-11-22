Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Адажском полигоне завершились учения НАТО Iron Spear 0 101

Наша Латвия
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Адажском полигоне завершились учения НАТО Iron Spear

Завершились учения НАТО "Iron Spear", которые проходили с 17 по 21 ноября на полигоне в Адажи, сообщили агентству LETA представители Многонациональной бригады НАТО в Латвии.

В учениях "Iron Spear" участвовали экипажи танков и боевых машин пехоты из Многонациональной бригады НАТО в Латвии, а также из многонациональных боевых групп НАТО, размещённых в Эстонии и Литве. Подразделения сил НАТО, дислоцированные в трёх странах Балтии, в формате соревнований совершенствовали свои способности эффективно интегрировать боевой потенциал тяжёлой техники для выполнения совместных оборонительных задач.

В целом экипажи из 11 стран-членов НАТО совместно выполняли тактические упражнения и задачи боевой стрельбы, демонстрируя высокий уровень боевой готовности и профессионализма. В ходе учений отрабатывалась совместимость союзных сил, что усиливает способности подразделений Альянса эффективно действовать вместе.

Командир Многонациональной бригады в Латвии Кристофер Ривз отметил, что совместные тренировки бронетанковых подразделений Эстонии, Латвии и Литвы в рамках учений "Iron Spear" демонстрируют сотрудничество и взаимную интеграцию стран-членов НАТО. Он подчеркнул, что такие учения подтверждают общую приверженность стран укреплению безопасности Балтийского региона и всего Альянса.

В учениях "Iron Spear" участвовали экипажи танков и боевых машин пехоты из США, Канады, Испании, Италии, Дании, Польши, Норвегии, Германии, Нидерландов, Великобритании и Франции.

Читайте нас также:
#НАТО #учения #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео