Завершились учения НАТО "Iron Spear", которые проходили с 17 по 21 ноября на полигоне в Адажи, сообщили агентству LETA представители Многонациональной бригады НАТО в Латвии.

В учениях "Iron Spear" участвовали экипажи танков и боевых машин пехоты из Многонациональной бригады НАТО в Латвии, а также из многонациональных боевых групп НАТО, размещённых в Эстонии и Литве. Подразделения сил НАТО, дислоцированные в трёх странах Балтии, в формате соревнований совершенствовали свои способности эффективно интегрировать боевой потенциал тяжёлой техники для выполнения совместных оборонительных задач.

В целом экипажи из 11 стран-членов НАТО совместно выполняли тактические упражнения и задачи боевой стрельбы, демонстрируя высокий уровень боевой готовности и профессионализма. В ходе учений отрабатывалась совместимость союзных сил, что усиливает способности подразделений Альянса эффективно действовать вместе.

Командир Многонациональной бригады в Латвии Кристофер Ривз отметил, что совместные тренировки бронетанковых подразделений Эстонии, Латвии и Литвы в рамках учений "Iron Spear" демонстрируют сотрудничество и взаимную интеграцию стран-членов НАТО. Он подчеркнул, что такие учения подтверждают общую приверженность стран укреплению безопасности Балтийского региона и всего Альянса.

В учениях "Iron Spear" участвовали экипажи танков и боевых машин пехоты из США, Канады, Испании, Италии, Дании, Польши, Норвегии, Германии, Нидерландов, Великобритании и Франции.