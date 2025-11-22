Суббота начнётся с более сухой погоды, и небольшие осадки ожидаются лишь местами. В утренние часы, когда температура воздуха в большинстве районов ещё будет отрицательной, отдельные участки дорог покроются гололёдом. В течение дня воздух в большей части страны прогреется всего до 0...+5 градусов. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, который постепенно сменится южным.

В Риге небо постепенно прояснится, выглянет солнце, а небольшие осадки возможны только утром. Будет дуть слабый ветер южного направления, а воздух прогреется не выше +3...+4 градусов.