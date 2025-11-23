Baltijas balss logotype
Синоптики дали прогноз на воскресенье в Латвии 0 762

Наша Латвия
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Синоптики дали прогноз на воскресенье в Латвии
ФОТО: Youtube

В воскресенье ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки - дождь, на востоке страны - также снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В утренние часы, когда на большей части территории страны температура воздуха еще будет минусовой, отдельные участки дорог могут быть скользкими. Ожидается слабый ветер, вечером в прибрежных районах - умеренный.

Температура воздуха составит 0…+4 градуса, местами на побережье будет немного теплее.

В Риге утром возможен небольшой дождь и мокрый снег, а остальная часть дня пройдет без осадков. Температура воздуха в столице составит +2…+3 градуса.

Видео