Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?

Наша Латвия
Дата публикации: 24.11.2025
LETA
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?

Депутаты фракции «Jaunā Vienotība» (JV) Сейма Эдмунд Юревиц и Агнесе Краста подали в Комиссию по бюджету и финансам (налогам) Сейма предложение обеспечить финансирование работы платформы «Manabalss.lv». В предложении депутаты JV призывают выделить 150 000 евро Фонду общественного участия (SIF), чтобы обеспечить функционирование цифровой платформы демократии «Manabalss.lv».

В документе подчёркивается, что платформа на протяжении почти 15 лет была важным инструментом участия жителей в формировании политики — на ней было выдвинуто более 140 инициатив, из которых 83 включены в нормативные акты, включая внесение конституционных изменений. По мнению депутатов JV, постоянный механизм финансирования необходим для укрепления общественного участия в процессе принятия решений.

Ранее команда «Manabalss.lv» призвала Сейм обеспечить постоянный механизм финансирования деятельности платформы как государственного заказа на выполнение функции, важной для общества. «Сегодня на латвийскую демократию совершается нападение — нарративами, идеями, гибридными атаками, угрозами военного нападения», — заявил в обращении к СМИ руководитель организации Имантс Брейдакс.

По его словам, если платформы «Manabalss.lv» больше не будет, все почувствуют её отсутствие. «У граждан больше не будет возможности дарить свои идеи Латвии, и тогда у вас и у всех нас останутся только выборы, чтобы влиять на политические процессы — раз в четыре года», — отметил Брейдакс, обращая внимание на то, что политики обычно готовы выслушивать народ лишь за год до выборов, но не в повседневной работе.

Команда «Manabalss.lv» указывает, что с 2011 года, когда организация была основана, через созданную ею платформу в Сейм поступило более 140 инициатив, из которых 83 стали законами. По призыву к Сейму разработать постоянный механизм финансирования цифровой демократической инфраструктуры — «Manabalss.lv» — начат сбор подписей, чтобы подать эту инициативу в парламент.

Проект «Manabalss» реализуется фондом «Sabiedrības līdzdalības fonds», в правление которого входят Брейдакс, Сигне Валтиня и Валдис Порниекс.

#Латвия #законы #парламент #финансирование #демократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)

(8)
  • A
    Aleks
    25-го ноября

    Смотря кем куплен этот ,,механизм,,который накрутить может любое количество голосов,ведь проверять никто не будет. Уверен,почему то,что куплена эта структура людьми Сороса (Шульца в девичестве)Прям как у нашего Ашераденса предки😋😀🔯Какое совпадение.😈

    18
    3
  • VU
    Vards Uzvards
    24-го ноября

    Никогда они не были оппозиционным. Просто узаконят свой статус и будут пилить бюджет как и все латышские организации.

    54
    2
  • С
    Сарказм
    Vards Uzvards
    24-го ноября

    Дурачок, у него и не было цели быть оппозиционным, это механизм донесения мнения значительной части граждан до власти, который достаточно неплохо работает. И видимо среди кураторов bb этот механизм кому-то сильно мешает, раз они его мешают с грязью уже не первый раз. Значит правильный мехнаизм, нужный.

    3
    40
  • Мп
    Мимо проходил
    Vards Uzvards
    24-го ноября

    Это БЫЛО "механизмом донесения...". А потом стало просто очередной политизированной кормушкой. Кто девушку платит, тот её и танцует.

    35
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    Vards Uzvards
    24-го ноября

    Сарказм -Убогий разумом,типо тебя никогда не поймет нет смысла в "механизме донесения мнения значительной части" граждан до власти', если они этой власти не противоречат.

    17
    3
  • С
    Сарказм
    Vards Uzvards
    25-го ноября

    Депил во вменяемых демократических странах государство часто платит за наличие подобных механизмов, несмотря на то, что вроде бы они не должны быть им особо удобны (ведь они вскрывают собственные недоработки правящей в этот момент коалиции). Но те, кто поумнее тебя, давно поняли, что лучше подхватить и возглавить инициативу снизу, получив за это рейтинг, чем никогда о ней не узнать, это снижает напряжение в обществе и создает ощущение влияния на процессы. (это было всегда мимоходящему). вардаузварду - так в чем проблема - подай ты законопроект, тебе кто-то запрещает? Или не в силах выдумать ничего такого, за что проголосует кто-то, кроме твоих собутыльников? Там есть какой-то механгизм, который отсеивает предложения, поданные дурацкими никами?

    0
    21
  • Мп
    Мимо проходил
    Vards Uzvards
    25-го ноября

    Сарказм, ты лихо описал проект либерального строения государства - "нять напряжение в обществе и поднять свой рейтинг". На этом функции либералов и заканчиваются - все "удобные" инициативы типа поддержки Стамбульской конвенции усиленно пиарятся, все "неудобные" инициативы под благовидным предлогом отклоняются (за полгода на Манабалс порядка четырех случаев, специально не считал). Так что ты прав: подобные инициативы - очередной намордник на общество, чтобы выпускало пар в строго отведенные дырочки и не бухтело, когда ему, обществу, лезут в карман. А чтобы лезть в карман было проще, надо придумать страшную угрозу, чтобы обяватель трясся, поглядев в зеркало - а вдруг он там Путина увидит. И чтобы писался от страха на улице, услышав русскую речь. И ты, как рьяный либерал, делаешь всё для полного и окончательного либераздеца. Всей Латвии, под ноль.

    22
    0
  • С
    Сарказм
    Vards Uzvards
    25-го ноября

    Прааавда? Вон есть Шлессерс с СЗК, есть Росликов, Криштопанс и, прости господи Петравича, наконец Домбрава и прочие сумсшедшие, которые в пиаре знают толк и пиарили как раз выход из конвенции, я уж молчу про bb и прочих подчиненных тов. майорам СМИ, которые прям из штанов повыпрыгивали. И что? Инициативы отклоняются кем? Сеймом? Ну как бы да, а ты что реально считаешь, что законы в государстве должны приниматься при помощи петиций? Законодательный орган в стране один и последнее слово принадлежит ему и никто никогда не обещал, что все инциативы будут приняты. Но процент принятых, кстати, неплохой (80 из 140, кажется, учитывая, что часть их откровенно фриковая, я, честно говоря, не думал, что он настолько велик). Ну и да, по сравнению с либеральным адом, тебе конечно более мил тоталитарный рай в исполнении белого и пушистого Путина (при котором нет вообще никаких дырочек, кроме указанных сверху, а шаг влево и шаг впрааво, да и вообще любая активность снизу заканчивается лесоповалом, если не чем похуже), который в жизни нни на кого не нападал и никого не убивал, так что считать, что этот хомячок представляет угрозу и правда очень смешно, хахаха.

    0
    10
Читать все комментарии

