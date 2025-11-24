Депутаты фракции «Jaunā Vienotība» (JV) Сейма Эдмунд Юревиц и Агнесе Краста подали в Комиссию по бюджету и финансам (налогам) Сейма предложение обеспечить финансирование работы платформы «Manabalss.lv». В предложении депутаты JV призывают выделить 150 000 евро Фонду общественного участия (SIF), чтобы обеспечить функционирование цифровой платформы демократии «Manabalss.lv».

В документе подчёркивается, что платформа на протяжении почти 15 лет была важным инструментом участия жителей в формировании политики — на ней было выдвинуто более 140 инициатив, из которых 83 включены в нормативные акты, включая внесение конституционных изменений. По мнению депутатов JV, постоянный механизм финансирования необходим для укрепления общественного участия в процессе принятия решений.

Ранее команда «Manabalss.lv» призвала Сейм обеспечить постоянный механизм финансирования деятельности платформы как государственного заказа на выполнение функции, важной для общества. «Сегодня на латвийскую демократию совершается нападение — нарративами, идеями, гибридными атаками, угрозами военного нападения», — заявил в обращении к СМИ руководитель организации Имантс Брейдакс.

По его словам, если платформы «Manabalss.lv» больше не будет, все почувствуют её отсутствие. «У граждан больше не будет возможности дарить свои идеи Латвии, и тогда у вас и у всех нас останутся только выборы, чтобы влиять на политические процессы — раз в четыре года», — отметил Брейдакс, обращая внимание на то, что политики обычно готовы выслушивать народ лишь за год до выборов, но не в повседневной работе.

Команда «Manabalss.lv» указывает, что с 2011 года, когда организация была основана, через созданную ею платформу в Сейм поступило более 140 инициатив, из которых 83 стали законами. По призыву к Сейму разработать постоянный механизм финансирования цифровой демократической инфраструктуры — «Manabalss.lv» — начат сбор подписей, чтобы подать эту инициативу в парламент.

Проект «Manabalss» реализуется фондом «Sabiedrības līdzdalības fonds», в правление которого входят Брейдакс, Сигне Валтиня и Валдис Порниекс.