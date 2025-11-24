В воскресенье в театре Дайлес в день 139-летия реформатора сценического искусства Эдуарда Смильгиса состоялась церемония вручения театральной премии «Spēlmaņu nakts» (Ночь лицедеев), сообщил агентству LETA координатор проектов творческого отдела Союза театральных деятелей Латвии Ричард Воробьёв.

Премии за вклад в сценическое искусство всей жизни удостоены актриса Лиепайского театра Айна Кареле и актёр Рижского русского театра имени Михаила Чехова Яков Рафальсон.

Постановка режиссёра Валтерса Силиса "Альфы" была удостоена награды в категории "Спектакль года малой формы". В категории "Спектакль года большой формы" победил спектакль Театра Дайлес "Веди свой плуг по костям мертвецов" (с Чулпан Хаматовой в главной роли), поставленный режиссёром Олой Мафаалани.

Постановка Латвийского Национального театра "Безумный Даука" в режиссуре Юргиса Лусиса получила награду в категории "Детский и/или подростковый спектакль года".

Режиссёром года признан Валтерс Силис за постановку "Альфы" в "Dirty Deal Teatro", а звание актрисы года получила Майя Довейка за роль Бланш в спектакле "Трамвай 'Желание'" Латвийского Национального театра. Актрисой года второго плана признана Яна Лисова за роль Стеллы в том же спектакле.

Актёром года стал Артис Янчевскис за роль Ханса Касторпа в спектакле "Волшебная гора" Валмиерского театра. Актёром второго плана признан Ритвар Логинс за роль Тома Вингфилда в спектакле "Стеклянный зверинец" Нового Рижского театра.

Звание молодого сценического деятеля года присуждено Элизабете Милте за роль Марии Шамраевой в спектакле "Никому не известная Мария", созданном в рамках фестиваля сценических и аудиовизуальных искусств Латвийской академии культуры "Осень Патриарха", а также Аннии Кристиане Адамсоне за роль Олимпии в опере "Сказки Гофмана" в Латвийской Национальной опере и балете.

В категории "Новая работа года в драматургии или сценарий спектакля, театральный текст" победила Людмила Розина с пьесой "Бог здесь" в Лиепайском театре.

Сценографом года признан Герман Эрмич, художником по костюмам года — творческое объединение "Mareunrol's" (за спектакль "Леди Макбет" Рижского русского театра имени Михаила Чехова), художником по свету — Ник Ципрус, художницей по видео — Катрине Нейбурга (за спектакль "Леди Макбет" Рижского русского театра имени Михаила Чехова). В категории "Музыкальная новинка года или музыкальное оформление" победил Эдгар Рагинскис.

Хореографом или художницей по движению года стала Ирина Богерук (за спектакль "Загнанных лошадей пристреливают" Даугавпилсского театра). Балетным артистом года признан Антон Фрейман.

Приз жюри детей и подростков присуждён лучшему спектаклю "Мы, дачники с острова Салсварна", поставленному режиссёром Паулой Плявниеце в Латвийском Национальном театре.

Призы зрительских симпатий вручались в трёх категориях. Спектаклем года зрители признали постановку "Национальный канал" в Латвийском Национальном театре в режиссуре Матиса Кажи. Актрисой года стала Дайга Гайсминя за роль в спектакле "Мятежная Рига" в Латвийском Национальном театре. Звание актёра года получил Карлис Рейерс за роль в постановке "Безумный Даука" в том же театре.

Специального признания международной группы театральных критиков удостоен Рейнис Дзудзило за концепцию визуальной драматургии, наполненную смыслом и вызывающую эмоции, в спектакле "Национальный канал" Латвийского Национального театра.

В профессиональное жюри премии «Ночь лицедеев» сезона 2024/2025 вошли: председатель жюри, театральный критик и культурный журналист "Латвийского телевидения" Хенриета Верхоустинска, театроведы и критики Ингрида Вилкарсе, Зане Радзобе, Гуна Зелтиня, театральный критик и исследователь Илзе Клявиня, театральный критик, учёная и главный редактор электронного театрального журнала "Kroders.lv" Иева Родиня, художница Сандра Крастиня, режиссёр, актёр и руководитель проектов Херберт Лаукштейнс.