Прогноз погоды на вторник порадовал 1 1136

Наша Латвия
Дата публикации: 24.11.2025
LETA
Изображение к статье: Прогноз погоды на вторник порадовал
ФОТО: LETA

Во вторник облака частично покроют небо Латвии, а во многих местах будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Ни ночью, ни днем не ожидается значительных осадков, однако отдельные участки дорог будут скользкими.

Сохранится слабый ветер, безветрbе. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -1..-7 градусов, днем воздух прогреется до -2..+2 градусов.

Во вторник в Риге не ожидается осадков, между облаками будет проглядывать солнце. Ветер будет слабый. Ночью температура воздуха опустится до -2 градусов, в пригородах возможен мороз до пяти градусов. Максимальная температура днем составит около нуля градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    24-го ноября

    Не прекращаются споры между приверженцами круглой земли и преверженцами плоской. И только травмопункты знают: земля —скользкая!

    12
    1

