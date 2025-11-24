Во вторник облака частично покроют небо Латвии, а во многих местах будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Ни ночью, ни днем не ожидается значительных осадков, однако отдельные участки дорог будут скользкими.

Сохранится слабый ветер, безветрbе. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -1..-7 градусов, днем воздух прогреется до -2..+2 градусов.

Во вторник в Риге не ожидается осадков, между облаками будет проглядывать солнце. Ветер будет слабый. Ночью температура воздуха опустится до -2 градусов, в пригородах возможен мороз до пяти градусов. Максимальная температура днем составит около нуля градусов.