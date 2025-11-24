Baltijas balss logotype
Сообщили, кто в Латвии первый заметил зонды с контрабандными сигаретам из Беларуси 1 1131

Наша Латвия
Дата публикации: 24.11.2025
LETA
Изображение к статье: Сообщили, кто в Латвии первый заметил зонды с контрабандными сигаретам из Беларуси
ФОТО: пресс-фото

Залетевшие на территорию Латвии метеозонды с контрабандными сигаретами первыми заметили Национальные вооруженные силы (НВС).

С вечера воскресенья до утра понедельника радиолокационные системы НВС зафиксировали несколько воздушных объектов, которые в разные промежутки времени, пересекая латвийско-белорусскую границу, влетали в воздушное пространство Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел.

Сразу после получения информации Государственная пограничная охрана совместно с Государственной полицией приступила к оперативным действиям в приграничных краях Латвии, проводя проверку территорий, патрулирование и поиск объектов.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил, что критической инфраструктуре ничто не угрожает, однако это один из способов переправки нелегальных сигарет в Латвию. Один такой зонд может транспортировать от 60 000 до 120 000 сигарет, и на сегодня перехвачено восемь метеозондов с более чем 720 000 нелегальных сигарет. Службы продолжают активно работать, поэтому данные могут измениться в течение дня.

Государственная пограничная охрана и Госполиция призывают жителей сообщать о таких объектах по телефону 112. При этом людей предупреждают, что к таким объектам не следует приближаться и пытаться самостоятельно их посадить.

Метеорологические воздушные шары с контрабандными сигаретами в Латвии обнаруживались и ранее. Так, 7 октября в Краславском крае в одном из зондов было 30 000 сигарет с белорусскими акцизными марками, а 3 октября в Аугшдаугавском крае у границы с Беларусью правоохранители обнаружили зонд с 28 760 белорусскими сигаретами.

8 сентября в том же крае были перехвачены два шара с 60 000 белорусских сигарет. В мае в Лудзенском крае пограничники также обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами.

В последние месяцы метеорологические шары с контрабандными сигаретами, прилетающие из Беларуси, создавали серьезные помехи и для работы литовских аэропортов. Из-за угроз для гражданской авиации несколько раз приходилось закрывать Вильнюсский аэропорт.

#Латвия #контрабанда #преступность #сигареты #Беларусь
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го ноября

    и на сегодня перехвачено восемь метеозондов с более чем 720 000 нелегальных сигарет -- Ну вот и обеспечили не только себя, но и всю свою хуторскую родню, бесплатным куревом на весь следующий год. Однако и 36 000 пачек сигарет на просёлочных дорогах Латвии просто так, не валяются.

