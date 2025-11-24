В Литве и Эстонии педагоги уже достигли уровня заработной платы, который в Латвии обещают лишь к 2030 году, рассказала в передаче Preses klubs на TV24 председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага, пишет nra.lv.

По её словам, в Литве такая зарплата — в среднем 2400 евро, что составляет 130% от средней по стране, — была достигнута уже в прошлом году. При этом Литва вкладывает в инфраструктуру вдвое меньше, чем Латвия, включая средства из структурных фондов ЕС. «Это их приоритеты», — подчеркнула Ванага.

В Латвии, как отметила глава LIZDA, отрасли удалось добиться выделения 45 миллионов евро, продолжается работа над графиком повышения зарплат, а также удалось сохранить 22 миллиона, которые хотели изъять. Но это потребовало огромных усилий как от министра образования и науки, так и от отраслевых организаций.

«Важно продолжать инвестировать в образование, потому что мы конкурируем с соседями не только в науке, но и в образовании. Это — инвестиция в завтрашний и послезавтрашний день Латвии, а не просто трата денег на сегодняшний день», — пояснила Ванага.

nra.lv