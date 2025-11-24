Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Учителя в Латвии чувствуют себя обделёнными — в соседней стране педагоги зарабатывают 2400 евро в месяц 4 1507

Наша Латвия
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Учителя в Латвии чувствуют себя обделёнными — в соседней стране педагоги зарабатывают 2400 евро в месяц

В Литве и Эстонии педагоги уже достигли уровня заработной платы, который в Латвии обещают лишь к 2030 году, рассказала в передаче Preses klubs на TV24 председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага, пишет nra.lv.

По её словам, в Литве такая зарплата — в среднем 2400 евро, что составляет 130% от средней по стране, — была достигнута уже в прошлом году. При этом Литва вкладывает в инфраструктуру вдвое меньше, чем Латвия, включая средства из структурных фондов ЕС. «Это их приоритеты», — подчеркнула Ванага.

В Латвии, как отметила глава LIZDA, отрасли удалось добиться выделения 45 миллионов евро, продолжается работа над графиком повышения зарплат, а также удалось сохранить 22 миллиона, которые хотели изъять. Но это потребовало огромных усилий как от министра образования и науки, так и от отраслевых организаций.

«Важно продолжать инвестировать в образование, потому что мы конкурируем с соседями не только в науке, но и в образовании. Это — инвестиция в завтрашний и послезавтрашний день Латвии, а не просто трата денег на сегодняшний день», — пояснила Ванага.

nra.lv

Читайте нас также:
#Эстония #Литва #образование #инвестиции #финансы #Латвия #зарплата #конкуренция #педагоги
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
1
2

Оставить комментарий

(4)
  • IM
    Igors Myesneks
    25-го ноября

    Да что за не уважение к учителю? Может сами тогда обучать будете своих детей на дому?Раз думаете,что так просто. Яшка,а ты бы хамло вообще своё закрыл.С чего ты взял,что ты делаешь полезнее работу?

    0
    0
  • полосатый конь
    полосатый конь
    24-го ноября

    Общался, как-то с выпускниками школы. Уровень знаний где-то пятый класс советской школы. По мозгам - дети, инфантилизм зашкаливает.

    15
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    24-го ноября

    А морды у вас не треснут поганые вы учителя? Кем вы себя возомнили? Простые люди вкалывают на меньших зарплатах чем у вас, а делают полезного БОЛЬШЕ чем вы! С вашим гнилым образованием! Вам надо бы ещё больше урезать зарплаты!

    8
    11
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го ноября

    Чтобы не чувствовать себя обделёнными, пусть латышские учителя едут преподавать в Литву и в Эстонию. Латыши работают во многих странах и ничего, обделёнными себя не чувствуют!

    31
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Вода, а не дизель!» – фермеру доставили топливо, техника теперь выходит из строя
Изображение к статье: В зоне риска: с населения Латвии смогут спросить за латы, полученные в 2011 году Эксклюзив!
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается
Изображение к статье: Лекарства замедленного действия: ассортимент интернет-аптек в Латвии опасен для жизни Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео