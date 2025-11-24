В понедельник в Латвии будет преимущественно облачная погода, наиболее солнечным день обещает быть в Курземе, прогнозируют синоптики.
Местами возможен небольшой снег, в отдельных районах Видземского побережья осадки могут быть более интенсивными.
Температура воздуха не превысит -2..+2 градусов. Сохранится слабый ветер.
В Риге возможен небольшой снег, в течение дня облачность уменьшится, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит около нуля градусов.
На погодные условия влияет область низкого давления.
