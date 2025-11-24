Baltijas balss logotype
В первый день недели существенных осадков не ожидается 0 89

Наша Латвия
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В первый день недели существенных осадков не ожидается
ФОТО: LETA

В понедельник в Латвии будет преимущественно облачная погода, наиболее солнечным день обещает быть в Курземе, прогнозируют синоптики.

Местами возможен небольшой снег, в отдельных районах Видземского побережья осадки могут быть более интенсивными.

Температура воздуха не превысит -2..+2 градусов. Сохранится слабый ветер.

В Риге возможен небольшой снег, в течение дня облачность уменьшится, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит около нуля градусов.

На погодные условия влияет область низкого давления.

#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #температура
