В Риге разработан новый порядок взимания арендной платы за муниципальные квартиры, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнет взимать плату за аренду принадлежащих ему квартир, чего до сих пор не делалось.

Как сообщили в Отделе внешних коммуникаций Рижской думы, самоуправление подготовило новые обязательные правила, которые будут регулировать порядок оплаты аренды муниципального жилья.

Как указано в пояснительной записке к проекту обязательных правил, в среднем размер арендной платы, в зависимости от универсальной кадастровой стоимости объекта и площади квартиры, планируется от 15 до 85 евро в месяц.

Как поясняют в самоуправлении, до сих пор арендная плата за пользование квартирой, принадлежащей муниципалитету, не взималась. Председатель Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Элина Трейя объяснила, что такая ситуация сложилась исторически: арендная плата не взималась, а депутатам предыдущих созывов не хватало «смелости это урегулировать».

Не взимая арендную плату, самоуправление не получает средства, на которые можно было бы ремонтировать принадлежащие ему квартиры, и они постепенно приходят в упадок, обосновывает изменения Трейя. «Для самоуправления это было большим финансовым бременем, и зачастую необоснованным бременем», — считает политик.

Кроме того, если изначально для части арендаторов квартир оценивалось, есть ли у них статус малозащищенного лица, чтобы освободить их от арендной платы, то при продлении договоров аренды квартир это повторно не проверялось. В отличие от других самоуправлений, Рижское самоуправление не лишало предоставленного жилья тех лиц, которые утратили статус малозащищенных, и не будет делать этого в дальнейшем, отмечает политик.

Проект правил предусматривает, что для арендаторов социального жилья арендная плата применяться не будет, а одновременно будет предусмотрена 50-процентная поддержка по оплате тепловой энергии на отопление. В планируемой системе арендной платы арендаторы социального жилья будут платить плату за управление, и такой подход не создаст для них дополнительного финансового бремени.

В свою очередь, за пользование остальными квартирами, находящимися в собственности самоуправления, с мая 2026 года будет рассчитываться арендная плата в размере 2,5% от универсальной кадастровой стоимости объекта в год.