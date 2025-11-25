Baltijas balss logotype
Уже скоро: синоптики сообщили, когда Латвию завалит снегом 3 22370

Наша Латвия
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Уже скоро: синоптики сообщили, когда Латвию завалит снегом

Завтра будет холодно и ясно. Затем с Востока на Латвию надвинуться тучи, которые принесут обильный снегопад, сообщают латвийские синоптики.

В четверг, 27 ноября в центральных и восточных районах Латвии ожидается продолжительный снегопад – местами толщина снежного покрова увеличится на 5–9 см.

Соседнюю Литву снегом завалит на день раньше – уже завтра с раннего утра по республике пройдет настоящий снежный шквал.

«Если возможно, отложите необязательные поездки с вечера вторника до вечера четверга — во время сильного снегопада ухудшается видимость, дороги (особенно за городом) становятся труднопроходимыми и опасными. Избегайте высоких и старых деревьев, не ставьте там автомобили — ветви могут не выдержать веса мокрого снега и сломаться», — предупреждают литовские синоптики.

Впрочем, вернемся в Латвию. У нас дороги тоже будут скользкими – водители должны быть предельно внимательны, напоминают латвийские метеорологи. Особенно, учитывая, что по латвийским законам вплоть до 30 ноября водителям не возбраняется ездить на летней резине.

В четверг будет дуть слабый до умеренного северный ветер, который с середины дня постепенно сменится на юго-западный, южный. Ночью минимальная температура воздуха составит +1…–4°, днём –2…+2°, на побережье будет немного теплее — там столбик термометра удержится на несколько градусов выше 0°.

В конце недели в тёмное время суток во многих местах сохранится мороз, а днём холоднее будет главным образом на востоке страны. На западе и в прибрежных районах температура чаще будет подниматься выше 0°.

Интенсивность осадков уменьшится, однако усилится ветер — вблизи побережья он станет порывистым, достигая до 16 м/с. В начале следующей недели погода будет преимущественно сухой, а температура воздуха ожидается похожей на температуру выходных.

#дороги #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • DJ
    Danik Jupiters
    26-го ноября

    Смотрел новости российские у них сегодня в 2 ночи снегопад обещают

    5
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го ноября

    "надвинутЬся снегопады" - это бест, это соль латышского образования. Знаю многих тараторящих на двух языках и не могущих написать три слова на любом их них бех ошибки. Но чтобы они еще в редакциях работали...

    37
    6
  • HSHO
    H2S H2O
    25-го ноября

    Так уже сегодня надо солью дороги посыпать, чтоб снег при падении сразу таял нет будут ждать до последнего потом писать про аварии и падения, как малые дети ей богу

    69
    12
Читать все комментарии

