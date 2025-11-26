Парламентская комиссия по социальным и трудовым вопросам подготовила поправки к закону о финансировании здравоохранения, которыми предусмотрено отложить введение корзин услуг здравоохранения еще на полгода.

Как отмечается в аннотации к законопроекту, действующий порядок предоставляет медицинские услуги всем жителям независимо от страховых взносов, тогда как новая система предполагает разделение на основную и полную корзину услуг.

В аннотации к законопроекту отмечается, что раздельная система не реализовывалась с момента принятия закона и ее введение регулярно откладывается. Изменения необходимы для устранения риска вступления в силу с 1 января 2026 года регулирования, которое может ограничить доступность услуг.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения планирует ввести единый объем оплачиваемых государством услуг здравоохранения для всех лиц, задекларировавших свое место жительства или работающих в Латвии, отказавшись от принципа "двух корзин" услуг здравоохранения.

Принцип, связывающий доступность медицинских услуг с уплатой социальных взносов, получил поддержку в 12-м Сейме и с тех пор несколько раз откладывался.