Верховный суд поддержал увольнение нелояльного военного Латвийской армии 9 9905

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2025
LETA
Изображение к статье: Верховный суд поддержал увольнение нелояльного военного Латвийской армии

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать судебное разбирательство по кассационной жалобе бывшего военнослужащего, который обжаловал неблагоприятное для него решение окружного административного суда по делу о наложенном дисциплинарном взыскании – увольнении с действительной службы досрочно, в результате чего решение вступило в законную силу.

Как сообщило агентство LETA, коллегия на заседании, принимая решение о возбуждении кассационного производства, не нашла оснований для его возбуждения. Было установлено, что окружной суд должным образом оценил имеющиеся в деле доказательства и объяснения военнослужащего.

Суд непосредственно оценил, совершил ли военнослужащий дисциплинарное нарушение, сославшись на доказательства, среди которых есть как информация о результатах проверки, предоставленная Военной разведкой и службой безопасности, так и объяснения бывших коллег военнослужащего, а также отчет его непосредственного начальника о том, что он убедился в том, что заявитель проживает в информационном пространстве России и имеет иное мнение о войне между Россией и Украиной.

Коллегия ВС напоминает, что от государственных служащих, а особенно от военнослужащих, ожидается лояльность по отношению к государству. Военнослужащие, принося военную присягу, обязуются соблюдать требование быть верными Латвии и защищать латвийское государство и его независимость. Поэтому, оценивая возможные нарушения лояльности, эту обязанность нельзя рассматривать в отрыве от текущей геополитической ситуации в мире.

Истец был профессиональным военнослужащим, который после вторжения России в Украину в беседах с другими военнослужащими неоднократно выражал поддержку этому вторжению и показывал им различные видео, чтобы убедить их в том, что события в Украине неправильно освещаются в латвийских средствах массовой информации.

За эти действия, которые нанесли ущерб военным интересам государства и престижу вооруженных сил, военнослужащему было применено дисциплинарное взыскание – увольнение со службы, которое было мотивировано нарушением обязанности лояльности, установленной Законом о военной службе.

Не согласившись с окончательным решением Апелляционной комиссии Министерства обороны, военнослужащий обратился в административный суд с целью его отмены.

Как административный районный суд, так и административный окружной суд отклонили его жалобу и признали обжалуемое решение законным.

#суд #Украина #увольнение #геополитика #лояльность #Россия
Оставить комментарий

(9)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    27-го ноября

    Все правилна.Военный не имеет литчнаго мнения.Сказали в окоп-в окоп,беги-беги..Инатче эта не армия.

    0
    0
  • DJ
    DMITRIJS JAKUNINS
    27-го ноября

    Надо ввести мараторий на личное мнение, демократия с большой буквы

    20
    3
  • Е
    Ехидный
    27-го ноября

    история циклична , но повторяется в виде фарса !!! в 37-м один усатый мужик уже чистил армию от нелоялных !!!

    24
    8
  • AG
    Andrejs Gricenko
    27-го ноября

    Странно что группа чиновников считает себя государством . Эта группа заключила договор с другим государством и отдаёт наши деньги просто так . и глова того государства лично становится богаче . нам это ненравится . Но чиновники обвиняют чесных людей в нелояльности из за обличения их в шкурных интересах . Так кто правит в этом государстве ? Некоторые суды забывают что у нас Демократия а не Фашизм .

    58
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Andrejs Gricenko
    27-го ноября

    В Латвии никто и ничего не забывает. У нас всё идёт в правильном направлении, но если это кое - кому не нравится, то как говорят на необъятных просторах Сибири: - "ВОЛЬНОМУ - ВОЛЯ!!

    4
    5
  • ji
    jurijs ivanovs
    27-го ноября

    верховный суд совершил ошибку ! каждый имеет право на своё личное мнение и критиковать правительство и командование своей страны ! каждый имеет право знать правду ! и военнослужащие тоже не исключене ! в се приносят присягу при получении паспорта гражданина латвии ! я тоже не люблю когда меня постоянно обманывают и вешают лапшу на уши ! верховный суд допустил ошибку ! латвия демократическая страна !

    50
    6
  • Д
    Дед
    jurijs ivanovs
    27-го ноября

    И Андрею Гриценко. Ох и оборжались бы судьи принявшие решение, о Латвии - демократической стране, если бы прочитали комментарии. Они не ошиблись, они осознано приняли решение, которое противозаконно, но полностью соответствует убеждениям судей. Судей назначили фашисты. Кого они могли назначить?

    14
    0
  • свп
    сила в правде
    26-го ноября

    Я считаю латвийския фемида шедевральна! И не в хорошем смысле.

    Нелояльность. Ок. Мало того, что нигде в мире не лишают гражданства даже за измену родине - максимум "закрывают" в тюрьме, Так наши неучи в юридическом плане и это пытаются протащить. Ну представим. Латыш янис. Вдруг понял, что государство его просто имеет во все щели, и высказал свое недовольство по этому поводу. Имел право. аргументированное. Но получается Янис - не лоялен государству. Что делать? лишить гражданства! и выслать!!!! Но куда? больше латышских колоний в мире нет. В рф он нафиг не нужен, как и в англии.... Вопрос. Куда будут депортировать нелояльных? неужто в панаму, где круглый год + 22?

    50
    3
  • Д
    Дед
    26-го ноября

    То есть преступлений он не совершил, убытка не нанес, он имел отличное от правительства мнение на события в другой стране. Латышский суд его осудил за другую точку зрения. Супер суд! ЕСПЧ однозначно!

    68
    1
Читать все комментарии

