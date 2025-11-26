Верховный суд (ВС) отказался возбуждать судебное разбирательство по кассационной жалобе бывшего военнослужащего, который обжаловал неблагоприятное для него решение окружного административного суда по делу о наложенном дисциплинарном взыскании – увольнении с действительной службы досрочно, в результате чего решение вступило в законную силу.

Как сообщило агентство LETA, коллегия на заседании, принимая решение о возбуждении кассационного производства, не нашла оснований для его возбуждения. Было установлено, что окружной суд должным образом оценил имеющиеся в деле доказательства и объяснения военнослужащего.

Суд непосредственно оценил, совершил ли военнослужащий дисциплинарное нарушение, сославшись на доказательства, среди которых есть как информация о результатах проверки, предоставленная Военной разведкой и службой безопасности, так и объяснения бывших коллег военнослужащего, а также отчет его непосредственного начальника о том, что он убедился в том, что заявитель проживает в информационном пространстве России и имеет иное мнение о войне между Россией и Украиной.

Коллегия ВС напоминает, что от государственных служащих, а особенно от военнослужащих, ожидается лояльность по отношению к государству. Военнослужащие, принося военную присягу, обязуются соблюдать требование быть верными Латвии и защищать латвийское государство и его независимость. Поэтому, оценивая возможные нарушения лояльности, эту обязанность нельзя рассматривать в отрыве от текущей геополитической ситуации в мире.

Истец был профессиональным военнослужащим, который после вторжения России в Украину в беседах с другими военнослужащими неоднократно выражал поддержку этому вторжению и показывал им различные видео, чтобы убедить их в том, что события в Украине неправильно освещаются в латвийских средствах массовой информации.

За эти действия, которые нанесли ущерб военным интересам государства и престижу вооруженных сил, военнослужащему было применено дисциплинарное взыскание – увольнение со службы, которое было мотивировано нарушением обязанности лояльности, установленной Законом о военной службе.

Не согласившись с окончательным решением Апелляционной комиссии Министерства обороны, военнослужащий обратился в административный суд с целью его отмены.

Как административный районный суд, так и административный окружной суд отклонили его жалобу и признали обжалуемое решение законным.