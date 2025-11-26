На этой неделе на реке Иецава была замечена характерная для холодной погоды природная аномалия — «ледяные блины», или блинчатый лед, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных связей Государственной службы охраны окружающей среды (ГСОС) Айя Ялинска.

В начале недели жители Иецава сообщили службе об, их мнению, необычном явлении в реке Иецава. Реагируя на полученную информацию, представители ГСОС выехали на указанное место. В ходе проверки было установлено, что белые круглые образования — это скопления льда, снега и водяной пены специфической формы и вида, которые инспекторы назвали «ледяными блинами» (ledus pankūkas). Загрязнение окружающей среды зафиксировано не было.

Как пояснила Ялинска, «ледяные блины» формируются в холодную погоду, когда находящиеся в воде мелкие кусочки льда, снег и пена под воздействием течения вращаются и постепенно смерзаются между собой, образуя круглые плоские ледяные диски. Обычно их можно наблюдать в период, когда водоём ещё не полностью замёрз, но температура воздуха уже достаточно низкая, чтобы способствовать образованию льда.

ГСОС выражает благодарность тем жителям, которые активно сообщают о возможных нарушениях и вызывающих беспокойство наблюдениях.