В последние годы средняя продолжительность жизни людей в мире увеличивается, но одновременно снижается рождаемость. Это меняет баланс между численностью работоспособного населения и пенсионеров. Уже сейчас в Латвии удельный вес жителей в возрасте старше 65 лет составляет около 22%. И уже сейчас пенсионеры испытывают трудности с приобретением необходимых им медикаментов.

Во многих странах Европейского союза пожилые люди вынуждены жить на грани бедности, не имея возможности позволить все необходимые повседневные товары, вы том числе лекарства. Эта проблема актуальна и в Латвии. Особенно в условиях, когда речь не идет о быстром повышении пенсий, а в бюджете здравоохранения наблюдается длительный дефицит.

С возрастом увеличивается количество хронических заболеваний

Хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, заболевания почек и сердечно-сосудистые заболевания уже сейчас являются одной из самых больших проблем здоровья общества. И ожидается, что их число будет только расти. Исследование, опубликованное в 2024 году в журнале European Journal of Preventive Cardiology, прогнозирует, что общая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в мире к 2050 году может увеличиться на 90%, а общая смертность от них - на 73,4 %.

Уже сейчас латвийские пенсионеры испытывают трудности с приобретением необходимых им медикаментов, а система здравоохранения - с поиском возможности увеличения бюджета на компенсируемые лекарства. В будущем, по мере роста количества хронических заболеваний, потребуются большие суммы не только из кошельков пациентов, но и из государственного бюджета. Но речь идет не только о лекарствах от хронических болезней. Аналогичная ситуация затронет также, например, онкологических пациентов, так как показатели заболеваемости этими заболеваниями тоже стремительно растут.

С учетом этих тенденций можно сделать вывод, что, глядя в будущее, необходимо думать как о доступности лекарств для пациентов, так и о вопросах устойчивости бюджета. Планируя не только привлечение средств, но и их эффективное распределение. В том числе - необходимо продолжить формирование бюджета на компенсируемые лекарства на основе экономически наиболее выгодных медикаментов, доступных широкой общественности. Это позволит направить средства на другие важные услуги - профилактику, диагностику и реабилитацию пациентов.

Лекарств не хватает уже сегодня. Что произойдет в будущем?

Еще одной угрозой для здоровья жителей является нехватка лекарств, которая уже сейчас наблюдается по всей Европе. Данные опроса 2024 года показывают, что все страны Европы сталкивались с перебоями в поставках лекарств. Не хватает не только специфических или редких препаратов, но и широко применяемых лекарств - 96% стран сообщали о трудностях с обеспечением лекарствами, предназначенными для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В будущем, с увеличением количества пациентов, эта ситуация может только ухудшиться.

Причины нехватки лекарств весьма разнообразны. Это и сырьевой кризис, спровоцированный Covid-19, и рост цен на газ, электричество и транспорт, особенно усилившийся в нашем регионе из-за нападения России на Украину. Для сравнения - за последние годы стоимость авиаперевозки лекарств увеличилась на 30%, а стоимость морских перевозок - на 600%. Это может сделать лекарства менее доступными, нарушив цепочки поставок.

Ситуация широко затрагивает также генерические лекарства, которые в последние годы составляют около 76% всех используемых в Латвии медикаментов. Их производство можно начинать после окончания действия патента на оригинальные лекарства, и они обеспечивают равноценный терапевтический эффект, используя всего 46% от общего бюджета, выделенного на лекарства.

Проблемой является также небольшое количество производителей лекарств. По данным Medicines for Europe, в 66% случаев причиной недоступности лекарств стало именно это. В 2024 году 47% генерических лекарств в Европе производила всего одна компания, 22% - две компании, а 12% - три компании. Страшно подумать, что этим нескольким производителям приходится удовлетворять потребности всех стран. Соответственно, если оборвется хотя бы одно звено производственной цепочки, поставка лекарств окажется под угрозой. Последние данные показывают, что из-за сокращения количества производителей все чаще исчезают дженерики, которые были доступны на рынке еще 10 лет назад. Это снижение особенно затрагивает такие области как лечение рака и доступность антибиотиков, повышая риск нехватки лекарств и ставя под угрозу возможность пациентов получать жизненно важное лечение.

Одной из основных причин сокращения производителей является политика ценообразования на лекарства в Европе. Стоимость производства лекарств растет, а выделенный на них государственный бюджет - нет. В результате производство некоторых конкретных лекарств приводит к финансовым потерям, и компании от них отказываются. Например, доступность одного препарата для лечения рака яичников и мелкоклеточного рака легких с 2015 до 2023 года снизилось на 49%. Если не заниматься решением проблемы, то в будущем таких лекарств может быть все больше и больше.

Европейский подход или что мы можем сделать в Латвии?

Во многих странах Европы правительства уже ищут способы обеспечить жителям постоянный доступ к необходимым лекарствам. Так, в Швеции и Норвегии уже приступили к пересмотру механизма компенсации, стремясь предотвратить их уход с рынка. Между тем Франция сосредоточилась на поддержке местных предприятий, чтобы часть необходимых лекарств можно было производить на месте. Похожие решения ищут также в Португалии, Чехии и других странах Европы.

Все эти страны объединяет решимость лиц, принимающих решения, найти решение проблемы. Без увеличения бюджета на компенсируемые лекарства и дальновидного планирования, в том числе без поддержки производителей, мы можем оказаться в ситуации, когда нехватка лекарств в долгосрочной перспективе будет угрожать не только сениорам, но и всему обществу в целом.