Ограничения на продажу алкоголя вынудили часть магазинов сократить рабочее время, а падение оборота на 25% ставит под угрозу существование небольших торговых точек в регионах.

Из-за ограничений на продажу алкогольных напитков часть магазинов сети top! и управляемых SIA Latvijas neatkarigo tirgotaju kooperacija магазинов сети Aibe работает по сокращённому рабочему времени, сообщили опрошенные розничные торговцы.

Член правления сети top! и директор по маркетингу Илзе Приедите отмечает, что для части магазинов изменён рабочий график — сокращены часы работы как утром, так и вечером.

Директор по развитию Latvijas neatkarigo tirgotaju kooperacija, управляющей сетью Aibe, Юрис Ламбертс подчёркивает, что предприниматели принимают решения рационально. Если нет возможности заработать достаточно, нет смысла держать магазин открытым. «Уже сейчас примерно 80% маленьких магазинов работают только в те часы, когда разрешена продажа алкоголя, потому что невыгодно платить продавцам за то, что в магазине нет покупателей. Чем больше ограничений вводится, тем сложнее ситуация у торговцев», — сказал он.

Также Ламбертс отметил, что появились признаки того, что владельцы небольших магазинов хотят прекратить свою деятельность — либо продают бизнес, либо закрывают магазины.

Это может привести к тому, что людям в регионах будет сложнее приобретать продукты питания. Он подчеркнул, что развитие маленьких магазинов тормозится, и в нынешних условиях конкуренции это очень негативный сигнал.

Отвечая на вопрос об изменениях в обороте алкоголя, Приедите сообщила, что в магазинах top! в августе наблюдалось значительное снижение объёма продаж алкоголя. В сентябре и октябре падение сохранялось, но начало стабилизироваться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также видно, что всё больше покупателей выбирают безалкогольные альтернативы, а также всё чаще предпочитают покупать более качественные и дорогие алкогольные напитки.

Ламбертс отметил, что общий объём продаж алкогольных напитков снизился примерно на 25%. «С одной стороны, это хорошо — возможно, люди меньше употребляют алкоголь.

С другой стороны, было бы глупо жить в иллюзиях, что число пьющих уменьшилось на такую же величину. Скорее всего, люди просто делают запасы, закупаясь в крупных магазинах, или выбирают опьянение нелегальным алкоголем», — добавил он.

Член правления SIA Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне сообщила, что Elvi прежде всего является магазином продуктов и товаров первой необходимости, поэтому ограничения на торговлю алкоголем в целом не оказывают существенного влияния на работу компании. Она отметила, что время продажи алкоголя стало короче, но общий объём проданных напитков не изменился. Сразу после принятия норм наблюдался небольшой рост оборота в этой категории товаров — очевидно, люди делали запасы, — однако со временем поведение покупателей стабилизировалось, и теперь напитки приобретаются в тех же объёмах, что и в прошлом году.

Поскольку доля алкогольных напитков в ассортименте Elvi относительно невелика, изменения рабочего времени специально из-за ограничений по продаже алкоголя не планируются. Осенью и зимой часть региональных магазинов Elvi традиционно работает по сокращённому графику, и так будет и в этом году.

Как уже сообщалось, с 1 августа этого года купить алкогольные напитки можно с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — с 10:00 до 18:00.