Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Будем богатыми – язык и культура выживут. Будем бедными – ассимилируемся» - Банк Латвии 6 1792

Наша Латвия
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Будем богатыми – язык и культура выживут. Будем бедными – ассимилируемся» - Банк Латвии

Исследователи Латвийского университета представили концепцию развития Латвии до 2050 года, основанную на демографических, экономических и культурных прогнозах.

Документ предусматривает три сценария — оптимистичный, нейтральный и негативный — которые различаются темпами роста и уровнем благосостояния.

Ректор ЛУ Гундарс Берзиньш заявил, что стране необходимо договориться о стратегии в ключевых направлениях: человеческий капитал, образование, технологии, безопасность и развитие культуры. Он подчеркнул, что «человек должен оставаться в центре», а вопросы здоровья, рождаемости и языка напрямую связаны с экономической силой государства.

«Латвийская культура и язык могут существовать только тогда, когда латыши богаты. Если мы будем бедными — ассимилируемся», — отметил Мартиньш Казакс, президент Банка Латвии.

Экономист Янис Ошлейс предложил сделать приоритетом рост производительности труда: по его словам, только богатое и конкурентоспособное общество сможет сохранить социальную стабильность и культурную идентичность.

Премьер-министр Эвика Силиня признала, что главным вызовом остаются демографические тенденции и нехватка рабочей силы, что может потребовать изменений в экономической модели.

Читайте нас также:
#образование #банк Латвии #Латвия #демография #культура #технологии #рабочая сила #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

(6)
  • A
    Aleks
    30-го ноября

    Получается,что в СССР латыши были богатыми людьми,раз язык и культура выжили за 50 лет ?! Тогда зачем призывали освободиться от тоталитарного режима,если латышский язык и культура на грани выживания? А заодно вспомним,кто призывал.Теперь то ясно ,что латышей там не было ниодного и этих людей латышский язык,демография и культура не интересуют от слова совсем-у них главное деньги и своя нацистская вера в богоизбранность...👽😈

    8
    2
  • A
    Aleks
    30-го ноября

    Получается,что в СССР латыши были богатыми людьми,раз язык и культура выжили за 50 лет ?!

    3
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го ноября

    Привет тому или тем кто ставит дизлайки. Ты(вы) полные дебилы. Причем, в любом случае.

    12
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го ноября

    В понятии самовоспроизведения нации существует так называемая "черта не возврата". Это математическое число, показывающее колличество людей определенной национальности проживающие на определенной территории(а не по всему Миру), спустившись ниже которого, национальность обречена на постепенное исчезновение. К сожалению, латышская нация данную "черту" пересекла уже давно. Теперь на сколько оно будет длительным -- это зависит от умения и компетенции правительства. В современное правительство Латвии очень трудно поверить.

    32
    6
  • Л
    Латтоптун
    29-го ноября

    Не ребята, с вашей скудной рождаемостью и оттоком населения на запад, вашей культуре и языку осталось лет 50- 100 максимум. Тут уж вы обречены, богатые, или бедные- без разницы...

    51
    2
  • lo gos
    lo gos
    29-го ноября

    Это в советское время развивали латышскую культуру, строили дома культуры, латышские школы, устраивали фестивали и праздники песни. Сейчас в Европе никто на вас деньги тратить не будет, вы для них не лучше тех же пакистанцев и индусов, так что ваши дни сочтены, точка невозврата пройдена.

    68
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Купите саженцы! Rīgas meži призывает не вырубать в лесах ёлки
Изображение к статье: Пока в Латвии идут дискуссии о призыве девушек в армию — эти барышни уже учатся в школе Оскара Калпака. Эксклюзив!
Изображение к статье: Последний адрес в этой жизни: в хосписной помощи Латвии сложилась катастрофа Эксклюзив!
Изображение к статье: Ваш автор с трудом держит весомую добычу. Фото автора. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему мы едим кур, а не чаек или лебедей?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад
Изображение к статье: Экономиста тревожат лидеры списка самых прибыльных предприятий
Наша Латвия
Изображение к статье: При должном уходе пол будет выглядеть прекрасно. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Древние виноделы использовали неожиданный ингредиент вместо свежих ягод
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему мы едим кур, а не чаек или лебедей?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео