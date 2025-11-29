Исследователи Латвийского университета представили концепцию развития Латвии до 2050 года, основанную на демографических, экономических и культурных прогнозах.

Документ предусматривает три сценария — оптимистичный, нейтральный и негативный — которые различаются темпами роста и уровнем благосостояния.

Ректор ЛУ Гундарс Берзиньш заявил, что стране необходимо договориться о стратегии в ключевых направлениях: человеческий капитал, образование, технологии, безопасность и развитие культуры. Он подчеркнул, что «человек должен оставаться в центре», а вопросы здоровья, рождаемости и языка напрямую связаны с экономической силой государства.

«Латвийская культура и язык могут существовать только тогда, когда латыши богаты. Если мы будем бедными — ассимилируемся», — отметил Мартиньш Казакс, президент Банка Латвии.

Экономист Янис Ошлейс предложил сделать приоритетом рост производительности труда: по его словам, только богатое и конкурентоспособное общество сможет сохранить социальную стабильность и культурную идентичность.

Премьер-министр Эвика Силиня признала, что главным вызовом остаются демографические тенденции и нехватка рабочей силы, что может потребовать изменений в экономической модели.