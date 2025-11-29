Baltijas balss logotype
«Я летела ногами вверх»: рижане негодуют - город превратился в сплошной каток 6 4574

Наша Латвия
Дата публикации: 29.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: «Я летела ногами вверх»: рижане негодуют - город превратился в сплошной каток

В субботу Латвия, в том числе Рига, оказалась во власти гололеда. Мокрый снег и дождь при нулевой температуре превратили улицы, дворы и тротуары в сплошной каток, пишет Otkrito.lv.

Официально Рижская дума рано утром отчиталась: с ночи проезжие части посыпаются противогололедной смесью, работают десятки единиц техники, тротуары в историческом центре обрабатывают мобильные бригады. Однако в реальности этот день для многих жителей стал чередой падений, заносов и нервных сообщений в соцсетях.

С учетом существующих погодных условий в столице Рижская дума объявила, что:

  • с ночи проезжие части усиленно посыпаются противогололедной смесью;

  • с раннего утра на дорогах работала 41 единица техники;

  • 38 единиц техники для обслуживания тротуаров должны были выйти на работу с 12.00 — на время, когда ожидается наибольшее обледенение;

  • в историческом центре тротуары протяженностью 162 километра посыпают четыре мобильные бригады, в первую очередь там, где наибольший пешеходный поток.

Самоуправление подчеркивает, что уборка и посыпка тротуаров осуществляется централизованно: после снегопада тротуары очищаются на ширину 1,5 метра и обрабатываются противогололедным материалом. Тротуары у дворовых проездов, как и прежде, должны убирать и посыпать собственники или управляющие. Владельцы недвижимости, чьи участки граничат с тротуарами, могут получить 50 килограммов бесплатного песка, а управляющим и владельцам домов рекомендуют следить за состоянием крыш и очищать их от снега и льда.

На бумаге система выглядит логично. Но на деле рисуется совсем другая картина.

«У нас никому нет дела до простых смертных»

В одной из рижских групп в соцсетях под постом об аварии во дворе, случившейся на обледенелой дороге, развернулась оживленная дискуссия. «У нас никому нет дела до простых смертных. У вышестоящих всегда один ответ: мы не ожидали таких погодных условий», — пишет участник.

Часть пользователей уверена, что система ответственности устроена так, что в итоге виноватым все равно остается рядовой человек — водитель или пешеход: «Как классно свою ответственность на других перекладывать! Плохому танцору, как говорится, всегда что-то мешает», — комментирует другой участник, напоминая о необходимости самим оценивать состояние дороги.

Еще один комментатор вспоминает разговор с полицейским после опасной ситуации на «черном льду»: «Мне полицейский сказал: это ваша проблема, вы не справились с управлением. Мои доводы про черный лед и бездействие служб ни к чему не привели… Аккуратней надо на дорогах зимой, все зависит только от вас и вашего умения управлять авто».

Дворы и тротуары: кто за что отвечает на самом деле

Один из наиболее острых вопросов — дворовые дороги. Часть жителей уверена: здесь самоуправление умывает руки. «Мне кажется, что они не несут ответственности за дороги во дворе. У нас другая управляющая фирма, они не несут точно», — пишет комментатор. «RNP отвечают за тротуар, а не дороги для машин, к сожалению», — уточняет другой анонимный участник.

В то же время есть примеры противоположного опыта — где дворники выходят рано и делают все, что могут: «Все зависит от дворников. У нас во дворе в пол девятого уже посыпала дорогу дворник. И это был не единственный ее выход во двор», — рассказывает Наталья.

«Дворники работают, тротуары посыпают, по крайней мере, у нас во дворах. Но мне кажется, проезжая часть — не их зона ответственности. Я сегодня никуда не поехала из-за погоды», — признается Светлана.

Однако множество комментариев описывают противоположную картину: «Тротуары никто не посыпает, куда уж до дорог. Все ступеньки ледяные вчера еще были в рабочий день», — делится одна из участниц. «Да, это ужас! Едва удержались на ногах. Особенно скользко на брусчатке. На асфальте не так скользко, мы шли по проезжей части до машины», — пишет другая. «Вышла из дома и на брусчатке ногами вперед и вверх, приземлилась на спину», — рассказывает еще одна жительница.

Есть и претензии к самой организации уборки: «А нет сейчас дворников, которые отвечают за тротуары, за уборку снега. Сейчас есть мобильные бригады, которые приходят раз в неделю и делают вид, что работают», — считает Екатерина.

Другой пользователь защищает работников: «У дворников реально куча работы, несколько объектов, снег, есть у кого и мыть подъезды тоже. И это дворники чаще женщины, не мужчины! За копейки кто-то убирает как может, и многим все равно не так. Сами посыпьте, и не надо будет ждать никого», — пишет пользователь.

Пешеходы: падения у порога и на ступеньках

По комментариям видно: гололед ударил в первую очередь по пешеходам. Люди массово сообщают о падениях: «Я уже успела упасть», — коротко признается один из анонимных участников. «Сегодня очень опасно. Не надо лишний раз никуда, если не прям срочно. Еле на работу доехала, просто лед везде на тротуарах, и это самый центр», — пишет другая.

Еще одна рижанка рассказывает: «Я свалилась на выходе из Gulbja laboratorija на их трех ступеньках, сын рухнул по пути на тренировку. Чистый каток. Хоть бы посыпали чем-то».

Некоторые отмечают, что из-за гололеда дословно «пошли в раскорячку»: «Вышла с псом, и мы оба в „раскорячку“ погуляли. У нас во дворе посыпано, но вот на улицах — жесть!», «Смотрю в окно, как люди падают, ужас… Просто лед», — пишет другая жительница, которая в итоге решила остаться дома.

Часть комментаторов вспоминает, что в случае падения на нечищеной территории можно добиваться компенсации: «Читала на днях статью: если вы упали из-за льда, нечищеной дороги, нужно вызывать скорую и полицию, чтобы зафиксировали падение, после чего можно предъявлять управляющей фирме, которая должна выплатить ущерб», — напоминает Карина.

Водители, дворники и зимняя резина

На фоне дворовых аварий возникает вопрос: кто виноват, если машину занесло? Одни уверены — коммунальные службы, другие — водитель. «Ну то есть вопрос не стоит о том, что нужна зимняя резина, что жилая зона и надо очень медленно ехать, контролировать машину? Дворники виноваты?» — спрашивает анонимный участник.

«Скорость нужно было подходящую выбирать, а не сразу газ в пол. У нас зимой дворы хорошо, если два раза за зиму посыплют. Скользкость несусветная, но в стенку никто не улетел», — пишет пользователь. «Автор, ну тут уже чисто ваша ответственность и не надо ее ни на кого перекладывать. Вы видели состояние дороги», — жестко резюмирует другой участник.

Некоторые предлагают относиться к случившемуся философски: «Скажите „спасибо, что деньгами“ и радуйтесь, что дешево откупились от более крупных неприятностей», — пишет Илона.

Управляющие компании: «ни соль, ни песок не помогают»

Отдельный пласт обсуждений — позиция домоуправлений. Жителям в одном из домов прямо заявили, что в условиях «ледяного дождя» известные методы малоэффективны: «Нам домоуправление сказало, что в таких условиях, когда был „ледяной дождь“, не действуют противоскользящие методы, ни соль, ни песок не помогут. Поэтому предполагаю, что RNP бы вам мало чем помог сегодня», — пишет Екатерина.

На этом фоне комментарии о дворниках, которые посыпают тротуар под проливным дождем, звучат почти саркастически: «Блин… на улице дождь, смотрю в окно, а дворники ходят и посыпают песком тротуар. Совсем уже…?» — удивляется жительница Латвии.

Общественный транспорт, задержки и выбор остаться дома

Гололед ударил не только по дворам и тротуарам, но и по расписанию транспорта. Одна из пассажирок электрички делится своим опытом: «Я поехала на электричке Юрмала-Рига, опоздала электричка на 40 минут, а сейчас весь вагон сидит на станции Лиелупе уже 20 минут и ждет, пока поедем. Странный день, видимо, у всех сегодня», — пишет Елена.

Неудивительно, что многие в итоге предпочли общественный транспорт или вовсе остались дома: «Я поэтому поехала на общественном транспорте, ну очень скользко», — объясняет одна из участниц. «Сегодня я выбрала быть дома, смотреть сериалы… Смотрю в окно, как люди падают, ужас», — признается другая.

#погода #гололед #уборка снега #общественный транспорт
Оставить комментарий

(6)
  • RRs
    Rihards Rihardovičs
    30-го ноября

    Latvijas pasts например придумали почтальонам не только в теплое время года, но и зимой сделать рабочее время с 4.00 утра. Руководству плевать как люди будут почту доставлять пока не убран снег, либо пока не посыпан тротуар. Да ещё и по темноте ходить. Плюс большинство работгиков это возрастные люди. И никого это не волнует, что руководство издевается над людьми. Люди неоднократно травмы получали даже когда в светлое время работали, а сейчас в темноте вынуждены работать. Да ещё и маршруты увеличивают постоянно. Когда уже за это руководство возьмутся и порядок наведут!?

    10
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Rihards Rihardovičs
    30-го ноября

    Я почтальона не помню когда видел 🙄 Видел сирунов, что по почтовым ящикам рекламу распихивают. Как правило это молодые с тачечками или тележками на которых аж брикетами запакованные эти кучи мусора, что матерясь выгребаешь из ящика. Чувачки обычно "работают" (спамят) в часа 2-3 ночи. Может быть это и есть почта-хз. Откуда тогда у них чипы-ключи от подъездов с домофонами? 🙄

    6
    1
  • П
    Процион
    30-го ноября

    По асфальту ещё можно кое-как пройти, если медленно и мелкими шагами. А вот плитка (брусчатка) — это совсем скользкое покрытие. Приходится идти по газону, по траве, если есть. Кстати, белые полосы пешеходных переходов тоже очень скользкие. Люди стараются на них не наступать, обходят переход сбоку или ставят ноги между полосами, на асфальт. Надо, всё-таки, для переходов использовать другую краску. Это — ежегодная проблема.

    11
    2
  • A
    Aleks
    29-го ноября

    Ждали нападения России ,а напал гололёд. И сразу же проиграли.За один день.😀 Всю команду ,,воинов,,в военной форме Витенберга из Сейма надо было послать на борьбу с погодным врагом,Ан нет,из дома даже не вылазили. Если уж тут не бойцы,то как они будут выглядеть в реальных боевых действиях? Или уже будут в Аргентине дня за 3 до часа Х?😀😈👽

    28
    1
  • 29-го ноября

    чем раньше ты помрёшь тем меньше пенсии тебе платить

    32
    2
  • Л
    Латтоптун
    29-го ноября

    И как всегда Рижская дума, оправдывается тем, что рассказывает сколько единиц техники вышло на борьбу и во сколько,- уводя разговор в сторону...

    60
    3
Читать все комментарии

Видео