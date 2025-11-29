В субботу Латвия, в том числе Рига, оказалась во власти гололеда. Мокрый снег и дождь при нулевой температуре превратили улицы, дворы и тротуары в сплошной каток, пишет Otkrito.lv.

Официально Рижская дума рано утром отчиталась: с ночи проезжие части посыпаются противогололедной смесью, работают десятки единиц техники, тротуары в историческом центре обрабатывают мобильные бригады. Однако в реальности этот день для многих жителей стал чередой падений, заносов и нервных сообщений в соцсетях.

С учетом существующих погодных условий в столице Рижская дума объявила, что:

с ночи проезжие части усиленно посыпаются противогололедной смесью;

с раннего утра на дорогах работала 41 единица техники;

38 единиц техники для обслуживания тротуаров должны были выйти на работу с 12.00 — на время, когда ожидается наибольшее обледенение;

в историческом центре тротуары протяженностью 162 километра посыпают четыре мобильные бригады, в первую очередь там, где наибольший пешеходный поток.

Самоуправление подчеркивает, что уборка и посыпка тротуаров осуществляется централизованно: после снегопада тротуары очищаются на ширину 1,5 метра и обрабатываются противогололедным материалом. Тротуары у дворовых проездов, как и прежде, должны убирать и посыпать собственники или управляющие. Владельцы недвижимости, чьи участки граничат с тротуарами, могут получить 50 килограммов бесплатного песка, а управляющим и владельцам домов рекомендуют следить за состоянием крыш и очищать их от снега и льда.

На бумаге система выглядит логично. Но на деле рисуется совсем другая картина.

«У нас никому нет дела до простых смертных»

В одной из рижских групп в соцсетях под постом об аварии во дворе, случившейся на обледенелой дороге, развернулась оживленная дискуссия. «У нас никому нет дела до простых смертных. У вышестоящих всегда один ответ: мы не ожидали таких погодных условий», — пишет участник.

Часть пользователей уверена, что система ответственности устроена так, что в итоге виноватым все равно остается рядовой человек — водитель или пешеход: «Как классно свою ответственность на других перекладывать! Плохому танцору, как говорится, всегда что-то мешает», — комментирует другой участник, напоминая о необходимости самим оценивать состояние дороги.

Еще один комментатор вспоминает разговор с полицейским после опасной ситуации на «черном льду»: «Мне полицейский сказал: это ваша проблема, вы не справились с управлением. Мои доводы про черный лед и бездействие служб ни к чему не привели… Аккуратней надо на дорогах зимой, все зависит только от вас и вашего умения управлять авто».

Дворы и тротуары: кто за что отвечает на самом деле

Один из наиболее острых вопросов — дворовые дороги. Часть жителей уверена: здесь самоуправление умывает руки. «Мне кажется, что они не несут ответственности за дороги во дворе. У нас другая управляющая фирма, они не несут точно», — пишет комментатор. «RNP отвечают за тротуар, а не дороги для машин, к сожалению», — уточняет другой анонимный участник.

В то же время есть примеры противоположного опыта — где дворники выходят рано и делают все, что могут: «Все зависит от дворников. У нас во дворе в пол девятого уже посыпала дорогу дворник. И это был не единственный ее выход во двор», — рассказывает Наталья.

«Дворники работают, тротуары посыпают, по крайней мере, у нас во дворах. Но мне кажется, проезжая часть — не их зона ответственности. Я сегодня никуда не поехала из-за погоды», — признается Светлана.

Однако множество комментариев описывают противоположную картину: «Тротуары никто не посыпает, куда уж до дорог. Все ступеньки ледяные вчера еще были в рабочий день», — делится одна из участниц. «Да, это ужас! Едва удержались на ногах. Особенно скользко на брусчатке. На асфальте не так скользко, мы шли по проезжей части до машины», — пишет другая. «Вышла из дома и на брусчатке ногами вперед и вверх, приземлилась на спину», — рассказывает еще одна жительница.

Есть и претензии к самой организации уборки: «А нет сейчас дворников, которые отвечают за тротуары, за уборку снега. Сейчас есть мобильные бригады, которые приходят раз в неделю и делают вид, что работают», — считает Екатерина.

Другой пользователь защищает работников: «У дворников реально куча работы, несколько объектов, снег, есть у кого и мыть подъезды тоже. И это дворники чаще женщины, не мужчины! За копейки кто-то убирает как может, и многим все равно не так. Сами посыпьте, и не надо будет ждать никого», — пишет пользователь.

Пешеходы: падения у порога и на ступеньках

По комментариям видно: гололед ударил в первую очередь по пешеходам. Люди массово сообщают о падениях: «Я уже успела упасть», — коротко признается один из анонимных участников. «Сегодня очень опасно. Не надо лишний раз никуда, если не прям срочно. Еле на работу доехала, просто лед везде на тротуарах, и это самый центр», — пишет другая.

Еще одна рижанка рассказывает: «Я свалилась на выходе из Gulbja laboratorija на их трех ступеньках, сын рухнул по пути на тренировку. Чистый каток. Хоть бы посыпали чем-то».

Некоторые отмечают, что из-за гололеда дословно «пошли в раскорячку»: «Вышла с псом, и мы оба в „раскорячку“ погуляли. У нас во дворе посыпано, но вот на улицах — жесть!», «Смотрю в окно, как люди падают, ужас… Просто лед», — пишет другая жительница, которая в итоге решила остаться дома.

Часть комментаторов вспоминает, что в случае падения на нечищеной территории можно добиваться компенсации: «Читала на днях статью: если вы упали из-за льда, нечищеной дороги, нужно вызывать скорую и полицию, чтобы зафиксировали падение, после чего можно предъявлять управляющей фирме, которая должна выплатить ущерб», — напоминает Карина.

Водители, дворники и зимняя резина

На фоне дворовых аварий возникает вопрос: кто виноват, если машину занесло? Одни уверены — коммунальные службы, другие — водитель. «Ну то есть вопрос не стоит о том, что нужна зимняя резина, что жилая зона и надо очень медленно ехать, контролировать машину? Дворники виноваты?» — спрашивает анонимный участник.

«Скорость нужно было подходящую выбирать, а не сразу газ в пол. У нас зимой дворы хорошо, если два раза за зиму посыплют. Скользкость несусветная, но в стенку никто не улетел», — пишет пользователь. «Автор, ну тут уже чисто ваша ответственность и не надо ее ни на кого перекладывать. Вы видели состояние дороги», — жестко резюмирует другой участник.

Некоторые предлагают относиться к случившемуся философски: «Скажите „спасибо, что деньгами“ и радуйтесь, что дешево откупились от более крупных неприятностей», — пишет Илона.

Управляющие компании: «ни соль, ни песок не помогают»

Отдельный пласт обсуждений — позиция домоуправлений. Жителям в одном из домов прямо заявили, что в условиях «ледяного дождя» известные методы малоэффективны: «Нам домоуправление сказало, что в таких условиях, когда был „ледяной дождь“, не действуют противоскользящие методы, ни соль, ни песок не помогут. Поэтому предполагаю, что RNP бы вам мало чем помог сегодня», — пишет Екатерина.

На этом фоне комментарии о дворниках, которые посыпают тротуар под проливным дождем, звучат почти саркастически: «Блин… на улице дождь, смотрю в окно, а дворники ходят и посыпают песком тротуар. Совсем уже…?» — удивляется жительница Латвии.

Общественный транспорт, задержки и выбор остаться дома

Гололед ударил не только по дворам и тротуарам, но и по расписанию транспорта. Одна из пассажирок электрички делится своим опытом: «Я поехала на электричке Юрмала-Рига, опоздала электричка на 40 минут, а сейчас весь вагон сидит на станции Лиелупе уже 20 минут и ждет, пока поедем. Странный день, видимо, у всех сегодня», — пишет Елена.

Неудивительно, что многие в итоге предпочли общественный транспорт или вовсе остались дома: «Я поэтому поехала на общественном транспорте, ну очень скользко», — объясняет одна из участниц. «Сегодня я выбрала быть дома, смотреть сериалы… Смотрю в окно, как люди падают, ужас», — признается другая.