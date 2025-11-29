Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге зажгут главную рождественскую елку 0 229

Наша Латвия
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге зажгут главную рождественскую елку

В Риге сегодня с зажжения главной елки на Ратушной площади и мероприятий Первого Адвента начнется время ожидания Рождества, сообщили в Рижской думе.

Елка на Ратушной площади будет зажжена в 16:00.

В мероприятии примут участие детско-юношеский вокальный ансамбль "Kolibri", "Brīnumskapis" и "Tutas lietas". На зажжении елки выступит председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс. Ведущим вечера станет актер и телеведущий Оскар Флоренцс-Виксне.

Главным рождественским елкам Риги 35 лет, их высота достигает 21 метра. Мэр Риги выбрал деревья в Тирельского лесничестве, недалеко от поселка Циелавас.

Читайте нас также:
#Рига #елка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Купите саженцы! Rīgas meži призывает не вырубать в лесах ёлки
Изображение к статье: Пока в Латвии идут дискуссии о призыве девушек в армию — эти барышни уже учатся в школе Оскара Калпака. Эксклюзив!
Изображение к статье: Последний адрес в этой жизни: в хосписной помощи Латвии сложилась катастрофа Эксклюзив!
Изображение к статье: Ваш автор с трудом держит весомую добычу. Фото автора. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему мы едим кур, а не чаек или лебедей?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
1
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад
Изображение к статье: Экономиста тревожат лидеры списка самых прибыльных предприятий
Наша Латвия
Изображение к статье: При должном уходе пол будет выглядеть прекрасно. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Древние виноделы использовали неожиданный ингредиент вместо свежих ягод
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему мы едим кур, а не чаек или лебедей?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
1
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео