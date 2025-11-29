В Риге сегодня с зажжения главной елки на Ратушной площади и мероприятий Первого Адвента начнется время ожидания Рождества, сообщили в Рижской думе.

Елка на Ратушной площади будет зажжена в 16:00.

В мероприятии примут участие детско-юношеский вокальный ансамбль "Kolibri", "Brīnumskapis" и "Tutas lietas". На зажжении елки выступит председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс. Ведущим вечера станет актер и телеведущий Оскар Флоренцс-Виксне.

Главным рождественским елкам Риги 35 лет, их высота достигает 21 метра. Мэр Риги выбрал деревья в Тирельского лесничестве, недалеко от поселка Циелавас.