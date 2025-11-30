Baltijas balss logotype
Танцы на льду: вчера десятки пациентов обратились в Травматологическую больницу 0 878

Наша Латвия
Дата публикации: 30.11.2025
LETA
Изображение к статье: Танцы на льду: вчера десятки пациентов обратились в Травматологическую больницу

Из-за скользких улиц в Больницу травматологии и ортопедии вчера поступило множество пациентов, пишет LETA, ссылаясь на данные учреждения.

В больнице сообщили, что выросло число «ледовых» травм, особенно в области запястий, голеностопа, коленных суставов, а также бедер и тазобедренных суставов. Чаще всего речь идет о переломах, растяжениях и ушибах. Получены они в основном из-за скользких улиц.

К 17 часам в травмпункт больницы уже поступило 55 пациентов, семеро из которых госпитализированы. Большинство обратившихся свои травмы получили на льду.

В больнице отмечают что такие травмы особенно опасны для пожилых людей, поскольку они связаны с риском переломов бедра и таза. Поэтому пожилым в такую погоду стоит оставаться дома и по возможности просить близких доставить необходимое.

#медицина #погода #безопасность #травмы #лед
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
