В больнице сообщили, что выросло число «ледовых» травм, особенно в области запястий, голеностопа, коленных суставов, а также бедер и тазобедренных суставов. Чаще всего речь идет о переломах, растяжениях и ушибах. Получены они в основном из-за скользких улиц.

К 17 часам в травмпункт больницы уже поступило 55 пациентов, семеро из которых госпитализированы. Большинство обратившихся свои травмы получили на льду.

В больнице отмечают что такие травмы особенно опасны для пожилых людей, поскольку они связаны с риском переломов бедра и таза. Поэтому пожилым в такую погоду стоит оставаться дома и по возможности просить близких доставить необходимое.