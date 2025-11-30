Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вам пираты нужны? В этом году международной защиты Латвии чаще просили сомалийцы 6 386

Наша Латвия
Дата публикации: 30.11.2025
LETA
Изображение к статье: Вам пираты нужны? В этом году международной защиты Латвии чаще просили сомалийцы

За восемь месяцев больше всего первичных заявлений о предоставлении международной защиты в Латвии было получено от граждан Сомали, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции.

С января по август от граждан Сомали было получено 165 таких заявлений, в том числе 55 в мае.

За восемь месяцев этого года от граждан Таджикистана поступило 75 первичных заявлений о предоставлении международной защиты, а от граждан Марокко и Эфиопии - по 70.

Всего с января по август этого года от граждан третьих стран было получено 790 первичных заявлений о предоставлении международной защиты. Более 600 из них поступили от мужчин.

За международной защитой может обратиться человек, который покинул страну своего происхождения и считает, что ему угрожает серьезный вред - преследование, нарушение прав человека, война - и ищет безопасности в другой стране.

Читайте нас также:
#права человека #Латвия #миграция #беженцы #Таджикистан #Марокко #преследование #Сомали
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • bt
    bory tschist
    30-го ноября

    ... мимо проходящему: – неизвестно куда ты "мимo проходил", но уже ясно, что – в итоге очутился в глубокой и неухоженной заднице – от того у тебя из пасти и льётся – собственная канализация

    2
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    30-го ноября

    То есть по сути возразить нечего? :) Иди пей таблетки, недоразумение!

    2
    1
  • bt
    bory tschist
    30-го ноября

    ... мимо проходящему – а сам хоть "когда-то, разóк" был в США? или тебе, из совковой хрущевки, – все Соединённые Штаты, как – на ладони? p.s. _ если приставишь к своему нoсу "шишкy" американской и немецкой социальных пенсий (с оплатой государством жилья), то – вмиг сойдёшь за ... умного

    2
    9
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    30-го ноября

    Больной ты Тсич, не только на всю голову, но и на всю задницу, которой всемто головы думаешь. :) Можешь себе засунуть куда сможешь "шишку" немецкой пенсии (только зрен тебе дадут ей побаловаться, меньшинство ты наше альтернативное). а американской пенсии хватает на покушать (если не пользоваться программой SNAP), заправить машину лохматого года выпуска да одеться в секонде. Что же до "оплаты государством жилья" - ты что имел в виду? Если программу BAH, так это только для отставных военных и только для тех, кому госжильё не досталось. А прочие пенсионеры сосут лапу. Дурашка, я не только в Америке был, мне есть с чем сравнивать. :)

    6
    2
  • bt
    bory tschist
    30-го ноября

    ... cтранно только – почему все они сразу не просят квартиры в США, в Вашингтоне, в Белом Доме

    7
    10
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    30-го ноября

    Потому что США не любит никаких неамериканцев. А Латвия не любит только русских, поэтому у пакистанца или сомалийца шансов остаться в Латвии гораздо больше, чем у русского пенсионера, который получает деньги из России и тратит их здесь, в Латвии. Но зачем этому государству деньги, правда?

    25
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Автомобили должны быть оснащены зимними шинами. Какие еще условия зимней езды?
Изображение к статье: На побережье ожидается тёплый день
Изображение к статье: Реформа пенсий по-латвийски: на что поменяют «выслугу лет» Эксклюзив!
Изображение к статье: Латвия продлит особый режим вблизи территории Беларуси еще на полгода

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Изображение к статье: Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео