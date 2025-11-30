За восемь месяцев больше всего первичных заявлений о предоставлении международной защиты в Латвии было получено от граждан Сомали, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции.

С января по август от граждан Сомали было получено 165 таких заявлений, в том числе 55 в мае.

За восемь месяцев этого года от граждан Таджикистана поступило 75 первичных заявлений о предоставлении международной защиты, а от граждан Марокко и Эфиопии - по 70.

Всего с января по август этого года от граждан третьих стран было получено 790 первичных заявлений о предоставлении международной защиты. Более 600 из них поступили от мужчин.

За международной защитой может обратиться человек, который покинул страну своего происхождения и считает, что ему угрожает серьезный вред - преследование, нарушение прав человека, война - и ищет безопасности в другой стране.